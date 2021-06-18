〈財報〉Adobe Q2營收獲利均高於預期 盤後漲近3%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 週四公布會計年度第二季財報，因成績優於預期，激勵盤後漲逾 2.6%。

Adobe 執行長 Shantanu Narayen 表示，「由於 Creative Cloud、Document Cloud 和 Experience Cloud 繼續在數位優先的世界讓工作、學習和遊玩轉型，所以 Adobe 第二季表現相當出色。」

財務長 John Murphy 補充聲明，「我們在創意、文件和客戶體演管理業務中看到了很大的市場機會和動能，讓我們能夠再締造創紀錄的一年。」

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 上週五也提醒投資者，不要忽視推動股市上漲的「螞蟻雄兵」，其中他提到 Adobe 時表示，「最近這檔一直在徘徊，這通常是買進的最佳時機。」

Adobe 第二財季 (6/4 止) 財報關鍵數據

營收：年增 23% 至 38.4 億美元，高於預期的 37.2 億美元

EPS (Non-GAAP)：3.03 美元，高於預期的 2.81 美元

EPS (GAAP)：2.32 美元

Adobe 週四上漲 8.03 美元或 1.48%，盤後因財報正面而大漲 14.64 美元或 2.66%，報 566 美元。

營收細部分項

Adobe 每一細部市場的業績都超過預期。

數位媒體部門年增 25% 至 27.9 億美元 (高於公司財測 4 個百分點)---- 創意營收 23.2 億美元 (年增 24%)、文件雲端營收 4.96 億美元 (年增 30%)。

數位體驗部門年增 21% 至 9.38 億美元 (高於公司財測 3 個百分點)

Adobe 表示，第二季執行約莫 210 萬股庫藏股。

第三財季財測 vs. 華爾街預期共識

營收：38.8 億美元 vs. 38.3 億美元

EPS (non-GAAP)：3 美元 vs. 2.89 美元

數位媒體部門營收年增 21%

數位體驗部門營收年增 25%



