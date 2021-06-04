〈財報〉晶片銷售續強 博通財報財測勝預期 雲端需求看俏

蘋果供應商博通 (AVGO-US) 在周四 (3 日) 美股盤後公布， 2021 會計年度第二季營收、獲利優於市場預期，第三季財測也報捷，博通預估，受惠於網路服務提供商 (SP) 和雲端的強勁需求，第三季將持續成長，且企業需求正浮現好轉跡象。

F2021 Q3 財測：

營收接近 67.5 億美元，優於 Refinitiv 調查預期的 65.9 億美元

調整後 EBITDA 約為 40.5 億美元，或占預估營收中值近 60%。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，受惠於網路服務提供商和雲端的強勁需求，預計第三季年成長的趨勢將持續。

陳福陽於電話會議中表示，第三季半導體解決方案成長幅度將與第二季相似，無線射頻晶片將交出約 30% 的年增幅。

此外，預估 Wifi 連接、網路與電纜的投資升級周期將持續至 2022 年，寬頻網通設備第三季有望締造雙位數年增幅，網通晶片則將維持低雙位數成長的幅度，企業需求將逐漸回溫。

陳福陽表示，儘管企業端需求仍未完全恢復，但已出現好轉跡象，預估儲存與橋接晶片業務第三季跌幅將會由 Q2 的雙位數收斂為偏高個位數。另外，基礎設施軟體本季將有個位數年增幅。

博通是全球晶片大廠之一，產品涵蓋智慧手機零件、網路設備零組件到家用 WiFi 設備半導體，其財測被視為市場對蘋果、三星和 Google 等主要科技廠未來產品需求的指標。

周四博通收盤下跌 1.89%，以每股 464.8 美元作收，盤後公布財報後變動不大，下跌 0.22% 至每股 463.8 美元。

F2021 Q1 (截至 5/2) 財報關鍵數據：

淨營收報 66.1 億美元，年增 15%，優於 FactSet 調查預期的 65.1 億美元

non-GAAP EPS 報 6.62 美元，優於 Refinitiv 調查預期的 6.43 美元

毛利率報 75%，創單季紀錄

調整後 EBITDA 報 39.6 億美元

自由現金流 (FCF) 報 34.43 億美元

營收以業務別拆分：

半導體解決方案 (晶片銷售) 報 48.2 億美元，年增 20%，高於 FactSet 調查預期的 47.1 億美元

基礎設施軟體報 17.9 億美元，年增 4%，優於 Refinitiv 調查預期的 17.8 億美元

博通於財報聲明中表示，第二季營收年增 15%，營業利益成長 25%，並產生 34 億美元的自由現金流，占營收 52%，預計第三季自由現金流將保持強勁。

陳福陽表示，由於多個終端市場對半導體的需求強勁，半導體第二季營收年增 20%。

全球居家辦公、學習趨勢提高服務供應商寬頻通訊設備投資需求，寬頻通訊晶片 (占半導體解決方案約 18%) 第二季營收年增 28%。

無線射頻晶片 (占半導體解決方案約 34%) 第二季反映傳統淡季，營收季減達 16%，不過仍較去年同期成長 48%，持續受惠於 WiFi 產品出貨量的成長。

網路晶片 (占半導體解決方案約 32%) 第二季年增 10% ，陳福陽表示，成長主要來自於雲端、通訊穩健需求，網路服務供應商正在擴大 5G 的投資，該業務相關產品年增達 3 成以上，不過部份成長受企業需求疲軟所抵銷，企業端產品營收較去年仍有雙位數跌幅。

儲存與橋接晶片業務 (占半導體解決方案營收約 12%) 依舊受到企業設備支出疲軟拖累，營收較去年同期減少 16%，不過企業端較上季跌幅有所收斂。

另一方面，基礎設施軟體營收也持續保持穩定與優異的成績。