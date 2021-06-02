〈財報〉HPE第二季轉虧為盈、營收成長12% 再度上修全年財測

慧與科技（Hewlett Packard Enterprise, HPE）第二季轉虧為盈，營收勁增 12%，並上修全年財測，但由於硬體類營業利潤率下降，盤後股價不漲反跌。

慧與科技 (HPE-US) 周二（2 日）盤後公布止於 4 月 30 日的 2021 會計年度第二季財報，營收比去年同期成長 12% 至 67 億美元，淨利 2.59 億美元，折合每股賺 0.19 美元（GAAP），從去年同期淨損 8.21 億美元轉虧為盈。經調整後第二季每股獲利為 0.46 美元（non-GAAP）。

這優於 FactSet 調查分析師預估的營收 66 億美元，調整後每股獲利為 0.42 美元。

第二季各項業務銷售全面成長，電腦銷售營收成長 12% 至 30 億美元、雲端儲存服務營收成長 5% 至 11 億美元、智慧邊緣運算營收成長 20% 至 7.99 億美元。

然而硬體類營業利潤率卻下滑，智慧邊緣運算下降 3.4 個百分點至 15.5%，雲端儲存業務與高效能運算雙雙下降近 3 個百分點。這導致其盤後股價下跌 1.55% 至每股 15.84 美元。

慧與科技執行長 Antonio Neri 表示，正在加強核心的電腦與雲端儲存業務，並更加重視智慧邊緣運算與高效能運算業務成長，提升核心業務發展。

慧與科技也再次提高 2021 會計年度財測，上調全年每股獲利至 1.82 美元至 1.94 美元之間，這是該公司自去年 10 月以來第三次上修財測。

慧與預估第三季每股獲利將介在 0.04 至 0.10 美元（GAAP），經調整後為 0.38 至 0.44 美元（non-GAAP ）之間，並預測 2021 會計年度全年現金流約在 12 億至 15 億美元之間。

慧與並宣布，將於 7 月 7 日派發每股 0.12 美元的常規現金股利。