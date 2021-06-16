中國引爆礦場大逃亡！很可能落腳美國德州

中國監管趨嚴的風向下，引發中國礦場一波波海外遷移浪潮，週二 (15 日) 外媒報導，中國虛擬貨幣挖礦場很可能落腳美國德州。

中國約占全球比特幣挖礦 65% 至 75% 的供應量，中國三分之二的電力來自煤炭，中國礦場多聚集在新疆、內蒙古、四川和雲南等電力便宜的地區，但這已對中國能源供給和環境帶來巨大壓力，在中國政府近期連番打擊下，中國礦場爆出海外逃亡潮。

中國國務院金融穩定發展委員會 5 月 21 日的會議中宣布，將嚴打比特幣挖礦和交易行為，防範金融風險。目前內蒙古、青海、四川等挖礦重鎮取消補助、祭出罰則嚴禁挖礦。

礦工將遷徙到何處？除了移到俄羅斯、芬蘭、加拿大等電力充沛的國家，週二外媒報導，很多中國礦工可能會移到美國德州。

加密貨幣挖礦是一個能源密集型過程 (圖片：AFP)

加密貨幣挖礦是一個能源密集型過程，美國德州存在豐富的太陽能和風能、不受監管的市場以及對加密貨幣友好的政治立場，正在向中國礦工伸出橄欖枝。

德州能源價格低廉，而且其可再生能源比例逐年增長，截至 2019 年，其 20% 的電力來自風能，允許客戶在電力供應商之間進行選擇，而且至關重要的是，德州州長 Greg Abbott 非常支持加密貨幣，對於尋找一種受歡迎且廉價的能源的礦工來說，提供夢想中的條件。

上月初德州眾議院通過「虛擬貨幣法案」，承認加密貨幣法律地位，美國德州州長 Greg Abbott 上週日 (13 日) 在推文稱，他已簽署一項有關加密貨幣的法案，將加密貨幣置於德州《統一商法典》之下，成為一種安全交易。

加密貨幣交易所 Gemini 前安全工程師 Brandon Arvanaghi 稱，接下來的幾個月裡，大家將看到巨大的轉變，德州州長 Greg Abbott 正推動採礦業。它將成為美國的一個真正的產業，這將是令人難以置信的。」

幣印礦池 (Poolin) 副總裁 Alejandro De La Torre 表示：「我們不想每年都面臨中國出現某種新禁令，我們正竭力讓其全球採礦哈希率多樣化，這就是我們搬到美國和加拿大的原因。」

(圖片：鉅亨網)

截稿前，台北時間週三凌晨 4 時許，比特幣跌落 4 萬美元，下滑 0.05% 暫報 39,798 美元，以太幣下滑 0.54%，暫報 2,524.24 美元，幣安幣跌 0.51%，暫報 364.53 美元，狗狗幣下跌 1.51%，暫報 0.31866 美元。