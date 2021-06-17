台股續攻力道強勁持續看多航運股

文／理周教育學苑．方鈞

Q 台股近日一掃疫情陰霾，在台積電及航運類股帶動下，小創短線新高，6 月 15 日大盤收在 17371 點，當日盤面，台積電重回 600 元大關，而貨運三雄陽明、萬海、長榮齊發攻上漲停，接下來台股是否能夠挑戰歷史新高，手中持股還能續抱嗎？

A 受到台積電除息利多助攻，股價順利重回六百元大關，除息日為六月十七日，發放二．五元現金股利，除權息只是第一步，是否能夠填息才是日後觀察重點，只要能夠順利完成填息，無疑將為接下來除權息旺季帶來明燈，而大盤挑戰高點 17700 指日可待。

除了電子龍頭台積電外，航運三雄也是接下來觀察重點，就籌碼角度來看，由於這三檔股票股價都沿著十日均線前進，在價量關係上並沒有明顯高檔大量出現，後續上攻力道依然持續看好，短線上保持震盪，價格沒有跌破六月十五日個股開盤價都沒有太大問題。

台股一直以來都存在六月作帳行情，七、八月則迎來各公司除權息行情，因此，在未來二到三個月內，加權指數震盪向上並沒有太大問題，後續關鍵點應該會落在八月開始個股是否能夠完成填息，在本土疫情升溫導致台股恐慌性殺盤後，對投資人難免有些心理影響，價格回到成本，加上領到股息後想獲利出場在所難免，估計接下來受消息面影響，個股輪動將更為劇烈。

從國際局勢來看，周四美聯儲 (Fed) 態度將成為焦點，只要美聯儲維持不升息論調，資金就還沒有流出的風險，對於股價推升有穩定助力，整體來看，只要台積電順利填息、航運股持續強勢，短期台股變盤機率不大，投資人手中持股也不需太過擔心。

至於是否持股等待填息完成，這邊持有保留態度，對於目前的盤勢來說，投機意味過於濃厚，操作除權息利多價差比起等待填息後拿到的股息還較為容易，建議偏保守的投資人在利多消息後還是需要酌量調整部位，保持手中資金運用彈性才能穩健獲利。想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑 LINE@官方帳號 @moneyedu

來源：《理財周刊》1086 期

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