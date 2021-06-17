美聯儲升息壓力再現 外匯市場引爆新機會

文／理周教育學苑．方鈞

Q 上周美國公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 增加 5％，雖然政府強調通膨只是暫時性增加，但通膨議題卻掀起熱議，特別是在 6 月 17 日 FOMC 官員們討論議題，更成為市場焦點，沙盤推演接下來狀況，該如何看待？

A 就四月及五月經濟數據來看，確實通膨有上升趨勢，但如果因為通膨增加美聯儲就貿然升息，這無疑對於美股將有嚴重打擊，特別是在全球疫情還未落幕，想必這次美聯儲的態度依舊維持能拖就拖，不會正面進行回應。

但通膨數據是擺明的事實，換言之，市場將開始進行通膨推估，目前較一致看法會落在二○二三年才會開始施行升息，無論是外匯或股票市場價格波動上都是預期心理，也就是如果當美聯儲官員討論出具體時間後，此時匯率將先行反應。

回顧歷史，二○一四年也曾發生過類似狀況，二○○八年金融海嘯發生後，美國政府先後施行三次量化寬鬆，到了二○一四年七月開始討論升息，實際升息卻是在二○一五年十二月，但過程中美元指數價格從八十漲到一百，在確認升息後美元開始回落，市場預期狀態完全表現在美元價格變化上。

簡單來說，無論這次 FOMC 是否有正面回應通膨與升息時間問題，通膨已經是確定事實，只要美聯儲沒有表態不升息，隨著通膨越演越烈，市場預期美聯儲升息情緒將持續高漲，屆時，美元轉強指日可待，而如果接下來美聯儲官員確定時間不升息，那麼美元確定弱勢也將走出一波趨勢，錯過之前機會的投資朋友，不妨把握這次機會，為自己增加財富。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑 LINE@官方帳號 @moneyedu

圖 / 融券增加排行

※文章來源《理財周刊》第 1086 期 2021.06.18 出刊

來源：《理財周刊》1086 期

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