五不窮、六不絕,傳產與電子各顯神通,具備基本面撐腰的個股,股價相對就較有機會跟著表態。主流大多集中在傳產的航運和鋼鐵股,及電子的被動元件、IC 設計、封裝測試、半導體、印刷電路板、銅箔基板、工業電腦相關廠商等。

【文/吳禹潼】

美國的華爾街投資機構中有句流傳已久的經典名言叫做「Sell in May and go away」,無獨有偶,台灣的資本市場也充斥著「五窮六絕」魔咒的說法,根據歷史經驗來看,由於五、六月向來是電子產業一年之中的相對淡季,營收所呈現的數字在這段期間之內也可能會比其他月份來得較為疲弱一些,連帶就會影響個股股價的表現,再加上科技業在台灣市場當中又扮演著相當重要的角色,因此,可以很直接地說,電子業五、六月的營運表現確實是影響股市走勢不容忽視的關鍵。

傳產電子多點開花

值得關注的是,五月營收成績單已經於日前全數揭露完畢,上市櫃公司五月合併營收達三.一九兆元,年成長十七.二三%,為史上最強五月,確實,從數字上來看,似乎有成功打破了傳統「五窮六絕」魔咒的味道。仔細將上市櫃公司名單全數攤開檢視,五月份營收創下同期新高的家數高達三○○多家,其中,創下歷史新高的公司數更是來到一二八家之多,比四月的家數要來得更高,而產業則是大多集中在傳產的航運和鋼鐵類股,以及電子的被動元件、IC設計、封裝測試、半導體、印刷電路板(PCB)、銅箔基板(CCL)、工業電腦相關廠商等。

大致來看,傳產當中的航運股確實氣勢如虹,在全球貨櫃運送持續供不應求,運價依然維持高檔的前提下,貨櫃三雄長榮、陽明及萬海五月營收同步創下新高,六、七月更是有望再度走升,據統計,運輸類股五月總營收達一一一一.八億元,年成長達七三.五%,成長幅度為各族群排行中的第一,而鋼鐵族群當然不遑多讓,隨著報價持續走揚,五月營收攀峰的個股多點開花,族群總營收年增幅更將近七成,詳細情況可見後文分析。將目光轉回到電子股身上,今年五月的表現確實可圈可點,除了不少受惠低價庫存推升營運走升的公司外,PCB相關的族群包括本身以及上游的材料公司,一共約有十檔個股營收創下歷史新高,為電子股當中表現數一數二的族群。

被視為國內經濟命脈的半導體產業,晶圓代工產能供不應求的消息從去年底以來就傳得沸沸揚揚,營收日漸走揚也證實報價喊漲並非空穴來風。龍頭大廠台積電五月合併營收為一一二三.六億元,比去年同期成長了將近二成,雖未達三月的歷史紀錄,不是仍是創歷年來的同期新高,法人預期,隨著旗下大客戶拉貨動能漸顯,第二季將逐月成長,六月營收有望挑戰新高。而反觀先前基期相對較低一些的聯電,五月合併營收年成長十六.六%來到一七一.八九億元,改寫單月歷史新高。

聯電、聯發科展現強勁態勢

根據先前在法說會的說法,聯電預估第二季晶圓出貨將季增約二%,而平均的美元價格則是將提升三~四%,以此計算,第二季營收創下單季新高無虞,獲利也將同步走揚,展望下半年,法人預期,待正式進入傳統旺季的第三季後,在消費性、車用及工控等各大領域客戶投片量更加強勁的推升之下,聯電有機會再調漲晶圓代工的報價,下半年營運狀況值得期待。而晶圓代工的暢旺也同步挹注到後端的封測廠商,包括京元電、超豐、頎邦五月營收也都繳出創新高成績單。(全文未完)

來源:《先探投資週刊》2148 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》