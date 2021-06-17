航空、郵輪股利空出盡 卯勁衝

被封鎖一年多的美國民眾開始出現旅遊潮，將會帶動航空、郵輪股營運逐漸恢復正常，今夏機票將回升，勢必帶動航空、郵輪業的營運。

【文／魏聖峰】

受到疫情衝擊的國際航空業，隨著美國經濟將逐漸解封，被封鎖超過一年的民眾按捺不了想要外出旅遊的情緒，已大量預定夏季的航空機票，準備好好外出透透氣。美國郵輪業者也宣布將從八月開航阿拉斯加郵輪航線，過去一年多航空、郵輪業幾乎處於停業狀態，如今能陸續恢復營運，將替美國經濟注入一針強心劑，帶動相關類股股價重新回到多頭懷抱。

新冠肺炎疫苗在去年十二月間陸續取得ＦＤＡ緊急授權許可，美國政府在今年初開始大規模施打疫苗。在美國三億多人口當中，已超過一．三億人至少施打一劑疫苗，拜登政府計畫到七月初，屆時民眾超過六成都至少施打一劑疫苗，將宣布經濟解封，民眾達到群體免疫，可以回歸正常生活。新冠肺炎疫情期間，美國各地封城，航空業班機停飛數量一度接近九成，去年是美國航空業有史以來最慘澹的一年，航空業雖然拿到政府的現金補貼，停飛班機數量太多，且美國航空業的貨機和客機業務分得很清楚。市場熟知的美國航空、聯合航空、達美航空、阿拉斯加航空以及廉價航空的南西航空，均以客運業務為主。雖然許多航空公司有部分貨運業務，對營運占比很低，以至於它們是疫情的受災戶，迫使航空業必須大幅裁員因應。美國貨運航空以聯邦快遞、ＵＰＳ加上電商巨頭亞馬遜為主。

航空股憋屈很久了

美國民眾已經憋了很久終於等到經濟解封，在五月底陣亡將士紀念日的三天假期，有超過三七○○萬人開車到至少離家五○英里的地方旅遊，這三天假期班機爆滿，民眾開始出現報復性旅遊。波音也預測，今年夏季美國國內飛機票票價將會超過二○一九年同期的水準。美國航空集團日前宣布，七月份將增加飛機班次，會比六月的航班大增四成，創下該公司有史以來單月最大成長。消息傳出後，激勵股價大漲。美國航空去年每股大虧近二○美元，今年第一季也持續每股虧損四．三二美元，但在去年第三季打出底部型態，並從去年十二月上漲。即使第一季仍嚴重虧損，股價短線一度從二六美元回跌到二○美元，隨著華爾街市場認為航空股最壞的時間已過，未來的營運將逐季墊高，美國航空的股價重新回到波段相對高點。今年以來，美國航空股價上漲五四％，呈現利空出盡態勢。

美國航空第一季營收四○億美元，華爾街市場預估第二季營收將成長到七一億美元，第三季約八四億美元，這將回到去年第一季的水準，第四季營收會進一步成長到八八億美元。即便如此，未來三季都還處於虧損的機率很高。不過，第四季每股淨損將會縮減到○．六五美元，如果年底旅遊旺季很旺的話，或許第四季有可能開始轉虧為盈。至於像美國航空這類股票要如何操作？該股就算第四季營運優於預期，最多也僅能轉虧為盈，但也賺不了太多，今年全年每股大約還虧損超過八美元。短線有機票上漲題材，能衝刺該公司的營收，帶動股價上漲。當美國航空股價接近三○美元時將有明顯的前波套牢區，除非第三季營收能比市場預期得好很多，股價才有機會站上三○美元，否則短線股價就是處於二三～三○美元間震盪。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2148 期

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