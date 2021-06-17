德國CureVac新冠候選疫苗效力僅47% 盤後股價大跳水

德國生技公司 CureVac NV(CVAC-US) 周三（16 日）公布其新冠疫苗最後試驗階段的效力僅達 47%，未達到研究的主要目標，也不及美國食品藥物管理局（FDA）制定的最低標準，盤後股價狂瀉 45.67% 至每股 41.50 美元。
CureVac 執行長 Franz-Werner Haas 表示，儘管最後試驗階段結果令人失望，但這並非最終結果，疫苗試驗仍在進行中，將全速完成最終測試結果，也說最終疫苗的有效數據可能會有所改變，目前仍有申請核准計畫。
Haas 說，有效率低落的原因是變種病毒影響，在公司分析的 134 例病例中，只有一例是原始病毒株，其他皆為變種病毒，雖然希望有能更好的數據結果，但在病毒日益變種下，要對病毒達到高數值的防護效力相當不易。
CureVac 疫苗使用的是 mRNA（信使核醣核酸）技術，輝瑞 / BNT、莫德納疫苗也使用類似技術。
CureVac NV 背後金主除了有已離異的比爾蓋茲夫婦成立的比爾和梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）之外，還有德國軟體企業家 Dietmar Hopp、英國製藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）以及德國政府。
此外特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克先前為幫助 CureVac 研發新冠疫苗，曾替該公司打造分子列印機，用以快速生產 mRNA，加速潛在新冠病毒疫苗生成作業。
CureVac 在周三的記者會上也提到，與英國製藥廠葛蘭素史克合作的第二代新冠疫苗，希望在 9 月能開始人體試驗，目標在 2022 年推出。