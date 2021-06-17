德國CureVac新冠候選疫苗效力僅47% 盤後股價大跳水

德國生技公司 CureVac NV(CVAC-US) 周三（16 日）公布其新冠疫苗最後試驗階段的效力僅達 47%，未達到研究的主要目標，也不及美國食品藥物管理局（FDA）制定的最低標準，盤後股價狂瀉 45.67% 至每股 41.50 美元。

CureVac 執行長 Franz-Werner Haas 表示，儘管最後試驗階段結果令人失望，但這並非最終結果，疫苗試驗仍在進行中，將全速完成最終測試結果，也說最終疫苗的有效數據可能會有所改變，目前仍有申請核准計畫。

Haas 說，有效率低落的原因是變種病毒影響，在公司分析的 134 例病例中，只有一例是原始病毒株，其他皆為變種病毒，雖然希望有能更好的數據結果，但在病毒日益變種下，要對病毒達到高數值的防護效力相當不易。

CureVac 疫苗使用的是 mRNA（信使核醣核酸）技術，輝瑞 / BNT、莫德納疫苗也使用類似技術。

CureVac NV 背後金主除了有已離異的​比爾蓋茲夫婦成立的比爾和梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）之外，還有德國軟體企業家 Dietmar Hopp、英國製藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）以及德國政府。

此外特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克先前為幫助 CureVac 研發新冠疫苗，曾替該公司打造分子列印機，用以快速生產 mRNA，加速潛在新冠病毒疫苗生成作業。

CureVac 在周三的記者會上也提到，與英國製藥廠葛蘭素史克合作的第二代新冠疫苗，希望在 9 月能開始人體試驗，目標在 2022 年推出。