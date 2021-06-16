【富蘭克林】逾七成經理人認為通膨僅為暫時 持續轉進循環類股

美國五月 CPI 及核心 CPI 分別年增 5% 及 3.8%，創 2008 年 8 月及 1992 年以來最大增速，但市場解讀乃低基期因素所致，預期聯準會將維持寬鬆政策，科技及生技醫療類股引領史坦普 500 指數再創歷史新高，推升全球股市近週收高，綜合彭博資訊等外電新聞援引六月份美銀美林經理人調查報告顯示，高達 72% 經理人認為通膨僅為暫時，64% 經理人認為未來 12 個月通膨仍將繼續走高，較上個月的調查減少 19 個百分點，63% 經理人認為聯準會將八月份的 Jackson Hole 會議或九月份的利率決策會議時，釋出縮減購債訊號。平均而言，經理人認為美國將會通過 1.7 兆美元的基礎建設計畫。

76% 經理人預期未來 12 個月經濟成長與通膨將高於過去平均水準，較上月增加 7 個百分點，75% 經理人預期未來 12 個月全球經濟將更為強勁，48% 經理人認為全球經濟進入中期循環，68% 經理人則預期 2024 年之前將不會看到衰退。

在資產配置方面，61% 經理人淨加碼股票，較上月增加 7 個百分點，9% 經理人淨加碼現金，則為去年十月以來的最高比重，整體現金配置比重較上月減少 2 個百分點，降至 3.9%。此外，隨著經濟持續復甦及有序重啟，經理人持續轉進銀行、工業、原物料及科技產業，轉出公用事業及必須消費品產業，銀行產業獲高達 30% 的淨加碼，蟬聯第三個月獲淨碼幅度最高。此外，科技業獲淨加碼幅度則由上月的 11% 大幅提升至本月的 22%。

而當被問及未來六個月 S&P500 指數可能的修正幅度時，10% 經理人認為修正幅度將低於 5%，47% 經理人則認為修正幅度將低於 10%。

在最擁擠交易及最大尾端風險方面，26% 經理人認為做多商品為最擁擠交易，另各有 21% 認為是做多比特幣及科技。而通膨與聯準會縮減購債，則並列本月最大尾端風險之首，比例各為 30%，資產泡沫、新冠疫情及中國經濟降溫則分別為 15%、10% 及 2%。

依據彭博資訊，六月份美銀美林經理人調查調查於 6/4~6/10 進行，針對管理 6670 億美元資產的 224 位基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，儘管此次聯準會利率決策會議預期將維持現行利率及購債規模不變，焦點將放在經濟展望、利率點陣圖及貨幣政策前瞻指引，牽動投資人敏感神經。回溯 2013/5/22 聯準會前主席柏南克意外表示未來幾次會議可能討論縮減公債購買規模，曾引發 MSCI 全球股市指數跌至同年 6/24 低點，美國股市波段下跌 5.58%，同期間彭博巴克萊美國高收益債下跌 4.71%(彭博資訊，原幣計價)，但隨著市場反應消化聯準會政策調整預期，風險性資產回歸基本面而走揚。進入夏季，市場將反覆在景氣、通膨及政策方向間摸索尋找方向，股市高檔震盪難免，建議投資人可以側重價值循環股的美國平衡型基金為核心，以穩健方式參與美國經濟重啟後的復甦行情，股票資產採取分批加碼 + 定期定額策略，涵蓋創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲布局，並留意可受惠拜登政策的基礎建設產業，網羅多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克認為，面對後疫情時代的投資環境，我們樂觀中保有謹慎，相信透過靈活的資產配置調整及精選持股策略有望爭取超額報酬機會。目前配置股票高於債券，股票側重金融、能源、原物料及工業等循環類股，搭配科技、醫療與公用事業產業，網羅景氣回升及類股輪動契機，並藉由高收益債部位爭取債息收益及平衡股市波動風險。

富蘭克林潛力組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人格蕾絲 ‧ 赫菲表示，美國逐步朝群體免疫及經濟重返常軌邁進，後續隨著遞延的消費需求發酵，企業增加雇用並提高資本支出，可望驅動美國經濟持續復甦，並挹注企業獲利強勁成長，金融類股與景氣正向連動，利率上揚環境有助銀行業利差擴大進而帶動獲利能力改善，再者，美國大型銀行資本充足，後續股利配發及庫藏股買回可望提升，有利金融類股後市表現。工業類股可受惠於美國提高基礎建設投資及資本支出回升的趨勢。

美盛凱利基礎建設價值基金 (原名為：美盛睿安基礎建設價值基金 *，本基金之配息來源可能為本金）經理人尼克．蘭利表示，在全球減碳及基礎建設升級等政策引領下，締造基礎建設產業長期成長趨勢。美國總統拜登推動 2.3 兆美元基礎建設計畫，凸顯出已開發國家多數正面臨基礎建設老舊或高齡化人口增加而必須升級、提高承載量及永續經營的挑戰，新興國家在人口成長及城市化發展下也必須大舉投入新的基礎建設，需要政府與民間資金共同投資。根據全球基礎建設中心 (GIH)2017 年最新報告，2021~2040 年全球基建支出合計上看 70 兆美元。

* 本基金自 2020 年 6 月 29 日更名，更名前: 美盛睿安基礎建設價值基金。

以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2021 年 4 月底。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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