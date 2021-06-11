基金開箱文》摩根士丹利新興領先 為何領先？

摩根士丹利系列基金一向以優異的主動型操作聞名，除了過去介紹過的摩根士丹利環球機會基金，在去年（2020 年），摩根士丹利新興領先基金拿下了三座大獎，其中包含了兩個最佳表現基金大獎（其一為定時定額）同級最佳的好成績。究竟這檔基金投資什麼？有何特殊之處？

1. 基金投資什麼？聚焦中台印巴、內需產業

摩根士丹利新興領先基金先透過總經研究再精選投資的公司，挑選標準包含營收穩定度、資本回報穩定度、槓桿率和 ESG 等，持股相對集中，大約持有 25~40 檔公司股票，而前 10 大持股大約佔 50~60%。以國家別來看，主要投資以新興亞洲為主、拉美為輔，其中印度、巴西兩國的配置又超過參考指標。

以產業方面來看，基金透過主題投資聚焦在非必需消費、資訊科技和通信服務類股，尤其又以能受惠於新興市場內需題材的公司為主，例如，基金持有多間大型電商，就是看好這些公司將受惠新興市場內需消費力和消費習慣改變。而且，基金持有的企業主要營收來源超過 3/4 是來自於新興市場，看得出來是檔真的與新興市場經濟狀況連動較高的基金。

資料來源：摩根士丹利投資管理，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/5/31。參考指標為 MSCI 新興市場淨指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/5/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 瞄準大型成長股的領導企業

以風格來看，基金超過 80% 投資在市值超過 50 億美元以上的巨型與大型股，掌握產業具領導性的企業。而且在同類基金當中，投資最多的成長股，也因此基金持有公司的銷售成長、營收成長都是同類裡最高，但同時本益比（P/E ratio）和市銷比（P/S ratio）也是最高。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/5/31。同類基金為台灣核備可銷售晨星新興市場股票類別主級別，同類基金領先群則表示同類基金第一四分位。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 績效比一比

這檔基金在一年以上的績效是穩坐前三名的寶座，在一年內的績效則是受到價值、成長類股的輪動，而表現較落後，但如果改以同時考量風險的夏普值來看，基金的報酬風險比（此處皆是指夏普值）其實相當不錯，一年雖差不多，但 3、5 年則打敗領先群。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2021/5/31。同類基金為台灣核備可銷售晨星新興市場股票類別主級別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2021/5/31。同類基金為台灣核備可銷售晨星新興市場股票類別主級別，同類基金領先群則表示同類基金第一四分位。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

聚焦領導成長股，長期持有更有利

這檔基金風格明顯，集中投資在 25~40 個高成長性股票之中，聚焦在電商、內需、科技等類股，適合想要抓住新興市場潛在成長的人。雖然基金近期績效因為投資風格（價值 vs 成長）輪動而受到影響，但長期績效有目共睹，建議可以透過耐心且定時分批投入來卡位，如此一來，一旦投資風格再度轉換，這檔基金將有機會受惠。

鉅亨精選基金

>>> 摩根士丹利新興領先股票基金 A(美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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