【中信投信】新興亞股連三紅 台股看好半導體

美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）於本週召開，市場靜待會議結果，觀望氣息濃厚，新興亞股上週無論資金流向、股市漲幅都相對和緩。新興亞股連三週吸引資金淨流入，上週吸金最多的前三國家為印度、印尼、台股，金額分別為 8.4 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、1.9 億、1.8 億，印度連 4 周吸金、印尼連 3 周，兩市場也是今年以來唯二資金淨流入的新興亞洲市場。南韓、越南則是唯二上週資金淨流出的市場，分別遭贖回 1 億、0.3 億。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，雖然上週大盤一度回測月線，但最終台股仍連四周上漲。籌碼面來看，上週融資、融券餘額幾乎持平，顯示市場保持觀望心態。但近日美債殖利率回落至 1.5% 下方，且美國隔夜逆回購規模屢創新高，意味市場資金動能充沛，有利美股表現，也可望拉抬台股動能，對盤勢展望相對樂觀。

張圭慧強調，近期晶圓代工業者產能持續滿載，多家二線晶圓代工業者至今年底的產能已被搶購一空，訂單能見度看到 2022 年中，且由於代工產能擴增速度趕不上需求成長，代工報價呈現季季上漲，在晶圓代工可望價量齊揚的狀況下，全年獲利有望創高，建議投資人可多加留意相關投資機會。

越南為上週唯一回檔的市場，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期越股的修正主因為市場交投熱絡，交易量一再創高，導致胡志明交易所系統過載，投資人被迫下市價單，加深股市波動幅度。但 7 月交易所系統將再次升息，到明年將有全新的韓國交易系統上線，預料系統過載導致的短期波動將逐漸緩減。由於此波修正非基本面因素引起，建議投資人可適時低接。

張晨瑋表示，越股基本面穩健，根據 Dragon Capital 統計，越企近兩年每股盈餘平均成長率約為 20%。高於東協主要經濟體，但本益比卻低於多數國家，代表目前越企評價遭到低估，未來具上修空間。

越南股市由於相對淺碟，且指數波動大，市場資訊亦較不對稱，對主動選股的投資操作相對有利，建議投資人布局時以主動型基金作為核心持股。

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