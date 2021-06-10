〈再生能源面挑戰〉經部決議下半年建置案件 可適用上半年躉購費率

太陽能模組業者今 (10) 日呼籲政府考量近期成本、環境因素，調升躉購費率，對此，經濟部表示，為穩定太陽光電發電系統建置，今審定會決議太陽光電設置案件適用 2021 年下半年費率者，可選擇適用 2021 年第 1 期上限費率。

經濟部表示，考量三級防疫警戒期已近二個月，使太陽光電系統建置、推廣目標受到影響，為緩解市場壓力、分散施工期程，今召開審定會進行討論，希望在兼顧躉購制度、設置目標，協助業者能有效配置施工期程並陸續恢復設置，降低業者趕工壓力。

經審定會討論後，經濟部指出，考量疫情嚴峻為突發狀況，屬業者不可預期通案因素，基於相關適法性及合理性，並適度反映市場情況、維持合理投資誘因，且避免因費率調整後造成業者拖延完工，決議適用 2021 年下半年費率者，得選擇適用 2021 年第 1 期上限費率。

經濟部進一步指出，基於 2021 年完工案件均可適用第 1 期上限費率，因此今年案件將不另訂展延規定，但針對 2019-2020 年度案件再次受疫情影響，在考量三級警戒、復工排擠效應下，同意相關備案案件完工費率期限得再展延三個月。

根據經濟部能源局年初公告今年太陽光電躉購費率，維持一年兩期，按容量級距與分類差異，上半年費率介於每度 3.7994-5.6707 元，下半年費率則介於每度 3.7236-5.6281 元。