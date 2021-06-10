〈再生能源面挑戰〉太陽能安裝量落後 模組大咖喊話經濟部「調升躉購費率」

台灣今年第一季太陽能安裝量不佳，業界近期傳出怪罪模組漲價一事，模組大咖包括聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW) 今 (10) 日聯合發出澄清聲明，表示成本增加下，模組不得不漲，且要解決建置量落後的解決之道，即是調升躉購費率。

業者表示，國內太陽能模組近半年漲價主要是由於進口原料，包括晶片、玻璃、鋁材等成本上揚所致，自去年第三季末至今年第一季，模組價格上漲約 16%，但同期地面型鋼架、屋頂型鋁支架以及安裝工人成本分別上漲 30-50%、18% 以及 25%，模組並非漲幅最高的產品。

業者強調，我國太陽能模組年產能達 4GW，以目前國內每年模組需求約 1.5-2.5GW 計算，國產產能足以供應國內市場，且第一季太陽能安裝量僅 0.183GW。

至於政府近年推動 VPC 認證制度，由於台灣地理環境較特殊，屬於高溫、高濕且多颱風的寶島，能安裝真正高品質的模組，也讓認真經營的製造業者獲得喘息，避免被取得不平等補貼的紅色供應鏈擊垮，為台灣綠色能源產業的永續發展帶來一絲希望。

業者認為，VPC 制度不宜廢除，主要因廢除後有利貿易商代理海外模組進口，為了少數貿易商的利益，造成國內產業衝擊，政府應有效評估，且國內太陽能製造商創造的就業人數、資金流動等經濟貢獻遠比模組貿易商高。

此外，能源為自主國安問題，保有太陽能製造業可在遇到天然災害時或其他問題時，可立即採用國內模組更換，不需等數周甚至一個月以上。

業者喊話，台灣再生能源躉購費率是經濟部每年委託專責研究機構，根據前一年度市場建置電廠的成本結構，輔以國際降幅及投資報酬公式計算出來，但現今成本受全球供應鏈成本飆漲，成本與前一年度已截然不同，客觀環境改變下，經濟部應盡速提升躉購費率，並追溯費率生效日期，加快設置推動。