〈再生能源面挑戰〉經部傾向不調整躉購費率 研議從寬認定適用費率

太陽能模組廠聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪(6244-TW) 今(10) 日發出聯合聲明，希望政府調升再生能源躉購費率，對此，經濟部能源局官員表示，廠商提出的相關建議都會納入審定會評估，而據了解，能源局並不傾向直接調整躉購費率，而是研議以案場登記時間從寬認定費率，降低廠商受影響程度。

能源局表示，確實收到廠商反映近期建置電廠、供應鏈成本上揚等問題，目前評估以案場登記完工時間為基礎，舉例來說，若廠商登記完工時間是上半年，但受疫情等因素影響遞延至下半年完工，將評估採取原上半年較高費率認定。

根據經濟部能源局年初公告今年太陽光電躉購費率，維持一年兩期，按容量級距與分類差異，上半年費率介於每度 3.7994-5.6707 元，下半年費率則介於每度 3.7236-5.6281 元，較上半年低。

能源局日前也展開 111 年度再生能源電能躉購費率座談會，能源局表示，廠商反映意見都會納入審議會討論，將在年底進一步公告明年度再生能源電能躉購費率。

能源局指出，近年再生能源躉購費率因應相關成本降低，確實逐年下降，但去年、今年面臨新冠肺炎疫情影響全球供應鏈，台灣 5 月也升至防疫三級警戒，相關狀況都將納入躉購費率審定討論。

市場認為，隨著成本高漲、疫情未歇，台灣今年太陽光電裝置目標恐再度跳票，對此，能源局回應，受三級警戒影響，今年裝置目標仍有挑戰，但全年仍以達到 8.75GW 為目標，至於去年目標 6.5GW 則預計本季底前達標。