破除假通膨迷思，投資不往人多的地方走！

“通膨” 自五月起成為全球經濟熱門關鍵字,彷彿去年四月疫情開始全球一片恐慌不敢消費,已經成為遙遠的過去式,原物料價格上漲、消費報復性反彈,還有一般民眾一年來累積的急難補助款,一次性把物價推升到頂點。從 3/4 低檔至今 (6/7) 非必須消費品 ETF-XLY 上漲近 10%、必需性消費品 ETF-VDC 更上漲 13.8%,相比起來近幾年獨領風騷的 Nasdaq 指數僅上漲 8.5%,通膨已山雨欲來風滿樓。

紐約時報專欄作家 Jeff Sommers 以「通膨來真的,要嚴肅以對 (Inflation Is Real Enough to Take Seriously)」為題,CNN 的標題更是怵目驚心,「全球通膨自 2008 年後從未如此高漲(Global inflation hasn't been this high since 2008)」瞬間全球經濟衰退已不存在,取而代之的是通貨膨脹,經濟飆漲。創富礦工觀察,投資人對疫苗、病毒過度樂觀,日後如果變種病毒捲土重來,現在的樂觀恐怕直落懸崖。

熟悉聯準會(Fed)與貨幣政策的人就知道,由於物價是聯準會考量貨幣政策時的核心指標之一。因此當 5 月 28 日美國核心個人消費物價指數(Core PCE,Fed 最看重的指標之一)升至 3.1% 時,無怪乎回引起如此大的市場動盪。

通膨玩真的?別被短期數字嚇到!

看似嚇人的數字背後,我們要問,通膨是「來真的」嗎?創富礦工指出,過去熟悉聯準會(Fed)與貨幣政策的人就知道物價是聯準會考量貨幣政策時的核心指標之一,但是深入研究兩方面, 恐怕會讓這次投資市場失望。

首先是聯準會式微,從拜登上任起,整體經濟操作看得出來民主黨政府企圖把貨幣政策回歸正常化,包括大幅增加政府支出在公共建設、聯準會降低購債規模並且未來進行縮表,背後含意不是經濟成長,而是盡可能避免經濟衰退的同時,將滿滿的貨幣轉向國家建設,整體經濟仍舊衰敗不堪。創富礦工認為,「通膨議題不是大事,只是短期炒作。如果已經做好多元股債配置的長期投資人,幾乎可以忽略他」。創富礦工把格局拉大到亞洲,中國 (ETF:ASHR) 國務院針對大宗商品價格議題示警,總理李克強直接現身檯面強調做好供貨與價格穩定工作。當投資視野提升到全球,上漲的物價指數極有可能從源頭起硬生生下降。。

此外,多位華爾街大咖也將此波物價上漲定調為「假通膨」。摩根大通(代碼:JPM) 資深分析師 Joe Seydl 與 Thomas V. Kennedy 認為,短期物價指數將出現波動但是在 2023 年下半年以前,通膨水準不至於超過 2% 基準線(https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/worried-about-inflation-were-not)。此外過去對市場一向樂觀看待物價上漲的摩根士丹利(代碼:MS)首席跨資產策略師 Andrew Sheets 也認為,目前美國還有 800 萬人無法擺脫疫情中恢復過去的工作,代表就業市場、消費市場依舊是斷垣殘壁,發生薪資飆漲產生的真實通膨可能性不高。

金屬、礦業推升通膨?財創富礦工:原物料將走緩漲行情,修正勢在必行

物價指數推升,背後還有隱藏殺手。以銅價為例,期銅 (ETF:COPX) 價格在 5 月 10 日曾觸及歷史新高的 10,747.5 美元,年初至今漲幅將近四成。從投資角度來看,創富礦工警告近期應該先避免礦業投資,轉向金融 (ETF:XLF) 相關類股。原因在於通膨是假議題的同時,政府大力支援新科技、新企業卻是真事實。金融業放貸業務勢必增加,增加金融類股近幾年難得的大多頭。原物料預估將走「緩漲急跌」創富礦工認為,投資賺錢的第一要務就是別被假象迷惑。

第二個藏在物價上漲後面則是運輸,創富礦工認為市場缺的並不是原物料,而是運輸能量。波羅的海乾散裝型指數 (ETF:BDRY) ,近半年從高點成長 190% 開始回落。只要航線恢復正常修正是必然。數據顯示(資料來源:https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Copper#tabIndex=2),隨著航運指數五月初回落, 銅價也在 5 月第二週創新高後轉向大幅修正,不到一個月就大幅回落 10.3%。

倫敦交易所歷史銅價

倫敦交易所歷史銅價: 破前高後回落

投資建議:避開礦業,股市修正時分批佈局成長股

創富礦工認為,當市場吹捧假議題時被低估的投資標的已經浮現。投資人的布局建議: 加碼金融標的是絕佳投資策略, 另外若憂慮通膨問題會發生, 可購買配置少量的抗通膨債券 (ETF:TIPS)。國內投資人對金融類股大都興致缺缺,以 NN(L) 銀行及保險基金 X 股美元為例,目前國人投資比重節制 5/31 為止僅 6.84%,截至 6/4 報價,六個月來已上漲 28.6%。

創富礦工認為【市場價值往往在話題外浮現,從話題內消失】

►創富礦工

►現職:證券公司理財專員

►經歷:日商投信 理財協理

外商銀行 分析師、投資顧問

►學歷: 紐約市立大學財金科學碩士、台大經濟系畢業

熱衷分析未來產業飆升趨勢,研究經歷超過 15 年。

喜愛南台灣陽光決定當個南漂族,透過現代科技服務遍及全台,長期協助客戶投資建議破千人。

部落格:www.jamesma.com.tw

Line ID:@atai168