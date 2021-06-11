【富蘭克林】低率環境找收益 首選美盛美高收債

新冠病毒引發的市場恐慌，在全球央行迅速祭出寬鬆貨幣政策後獲得緩解，尤其資產購買計畫的推動，向一度幾乎竭盡的市場挹注充足流動性，帶動信用債市表現反彈，信評機構惠譽 (FitchRatings) 報告 (5/11) 表示，在去年多輪的融資活動後，企業現金水位已大有改善，從而降低了違約風險，預期 2021 年美國高收債違約率至年中將進一步下降至 1.50% 的低點。

面對新低率環境及收益需求的成長，優質的高收益債券可望繼續吸引投資人目光，根據 S&P Global Ratings(4/30) 研究，今年第一季美國公司的債信評級升級率自 2014 年以來首次超過降級率，債信調升數量增加了 52％，達到 99 筆，創自 2013 年第四季度以來的最高水平，同時自去年 12 月以來，升評數也每月持續增加，以各評級高收益債來看，最具調升信評潛力的是信用評級 "BB" 至 "B" 級的中級評級發行人，其中又以 BB 級的正偏差最高 (調升信評機會最高)，顯示受到政府刺激及政策支持，美國高收債的流動性環境顯著改善，經濟復甦前景也有助美國高收債市表現持穩。

固定收益資產投資專家西方資產副首席投資長暨共同基金經理人邁克 · 柏加南 (Michael C. Buchanan) 表示，在去年突發公衛事件後，受到貨幣政策支持美國高收債利差大幅收斂，相較去年三月高點的 1087 點，目前利差已下降來到約 300 個基本點，在疫情帶來的挑戰減緩之前，目前策略上保持警惕和敏銳度，儘管利差收斂空間相對有限，但我們相信透過單一持債的挑選，仍能創造投資價值，尤其低利率和負利率環境使得高收益債具有吸引力，中期來看市場波動仍將存在，布局側重體質較為健全和信用評級較高的美國公司債。

美盛西方資產美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 主要投資於美國高收益債券，結合基本面、評價面及 ESG 評估因子分析，挑選低下檔風險，評價面具吸引力的標的布局，在利差收斂環境下，目前更是聚焦具有信評調升機會的企業債，在創造收益的同時，也尋求資本成長的機會。2021 年 4 月底持債以 BB 和 B 級為主，比重分別約 45%、37%，產業上側重景氣循環產業配置近兩成，通訊、非循環消費及能源產業配置均約一成，追求創造資本成長和景氣復甦帶動的投資機會。

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