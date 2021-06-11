疫情升溫投資不間斷 營養領息優惠上線

台灣疫情升溫，此時投資更需要做好穩定配置，不少人希望身邊保有一筆財富運用。深受國人喜愛的配息基金可創造現金流，累積的財富更能成為未來急用或退休後主要資金的來源。

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【活動注意事項】

活動期間：2021/1/1 起至 2021/12/31 截止，時間以本公司系統正確接收您的交易完成時間為準。

活動優惠範圍： 全平台「月配息級別 (含股票型)/ 債券型 / 平衡型」全系列基金定期定額申購享 0% 手續費優惠；「股票型 (月配息級別除外)」全系列基金定期定額申購享終身 0.3% 手續費優惠。

申購優惠費率 單筆 定期定額 月配息級別全系列 (含股票 / 債券 / 平衡型) 0% 0% 債券型全系列 0% 0% 平衡型全系列 0% 0% 股票型全系列

(月配息 / 特定基金) 0% 終身 0.3%2

(可使用紅利點數折抵)

註 1：自 2022 年 1 月 1 日起手續費將自動恢復為 0.3% 優惠費率 (特定基金除外)。

註 2：2021/1/1-2021/12/31 新成立之定期定額契約享終身 0.3% 手續費優惠 (特定基金除外) ；若原契約成立費率或身份符合較低費率者 (小於 0.3%)，將維持原較低優惠費率。

註 3：特定基金：中國信託越南機會基金 - 美元及中國信託越南機會基金 - 台幣 (手續費 1.5%)。

限時開戶優惠：新開戶送 (1) 終身 0 信託保管費 (2) 定期定額終身 0 手續費 3 筆優惠，適用於申購全平台境內外基金 (停扣優惠即終止)，詳見網頁說明。

本方案之優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動，本公司將於網站另行公告。鉅亨買基金保留隨時終止，或調整優惠活動之權利。