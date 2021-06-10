台積電5月營收1123億元 寫同期新高 6月可望再締新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收 1123.6 億元，月增 0.9%，年增 19.8%，為歷年同期新高，受智慧型手機季節性因素影響，大客戶蘋果 5 奈米投片量下滑，導致 4、5 月營收未再創高；不過台積電前 5 月營收 5860.85 億元，年增 17.1%。

從台積電財測來看，法人估，6 月營收將明顯彈升，甚至可望衝破 1400 億元大關、再締新猷。

台積電預估，第二季營收將達 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%；約合新台幣營收 3663-3748 億元，台積電第二季受惠高效運算、車用需求續強，加上智慧型季節性影響略為和緩等因素帶動，產能持續吃緊，但毛利率受 5 奈米量產、產能滿載導致無法進一步優化成本等因素影響，估較上季下滑。

美系外資最新報告看好，晶圓代工產業雖然可能受半導體景氣調整影響，但先進製程需求龐大，預期供應吃緊情況將延續至 2023 年，且台積電先進製程發展冠群雄，將最受惠新科技發展，對其今年 EPS 預估值上修至 22.1 元，目標價上調至 880 元。

台積電在今年的技術論壇上，揭示幾項新製程進度，包含 4 奈米製程將提前於今年第三季開始試產；5 奈米拓展至車用領域，推出支援最先進汽車應用的「N5A 製程」，預計明年第三季問世；及推出支援下世代 5G 手機與 WiFi 6/6e 效能的 N6RF 製程。

另外，台積電董事會昨 (9) 日也決議，今年第一季每股股息 2.75 元，為台積電 2019 年改採按季配息以來新高，也回應廣大投資人對於調升股利的期待。

