謝金河：17000點的台股何處去？

【文／謝金河】

台灣的疫情失控大約從五月十日左右，華航機師帶入病毒，傳染諾富特飯店、萬華老人茶、蘆洲獅子會、羅東遊樂場，從此四處擴散，到五月十八日投資人發現社區感染傳開，驚慌殺出股票，到五月十五日宣布進入三級警戒，從此台灣進入半封城狀態，整個來看，五月對台灣經濟層面的衝擊是大的，這個時候有幾個指標值得觀察。

一個是總體經濟的出口數字，剛剛公布的五月出口三七四．一億美元，年增三八．六％，累積今年前五月，台灣的出口總值一七○三．二億美元，年增三○．二六％，五月進口三一二．五億美元，也比去年同期成長四○．九％，如果比對一下，近三個月的台灣出口，三月是三五八．九億美元，四月是三四九．六億美元，五月經濟受到疫情重大衝擊，但台灣沒有封城，民生消費受到影響，但生產線只有京元電、超豐出現移工確診，並沒有出現太大影響，從五月出口值來看，美國景氣復甦帶動周邊國家出口強勁成長，像南韓五月出口成長四五．六％，創下三十二年來最大增幅，其中晶片出口成長二四．五％，汽車出口成長九三．七％，中國五月出口二六三九．二億美元，年增二七．九％，今年前五月進出口總值二．二七兆美元，年增三八．一％，背後載動的成長動能來自美國這一輪擴大基建帶動的復甦，從總體經濟的角度來看，疫情肆虐台灣，國人信心跌到谷底，但出口仍強勁。

貨櫃航運營收繼續亮眼

二是從個體來看，整體上市櫃公司陸續公布營收數字，到目前為止，貨櫃航運仍是最亮眼的焦點。這兩天長榮海運公布五月營收三四四．二億元，再度寫下歷史新高，五月淨利高達一七一．六六億，單月ＥＰＳ二．九一元，這個數字比陽明四月淨利ＥＰＳ二．六六元還強，也比萬海公布四月淨利六一．五二億，ＥＰＳ二．七五元還高，三家貨櫃航運到今年前五月，都賺足一個股本以上。

根據外電報導，貨櫃業持續「一櫃難求」，貨櫃供應缺口仍達十二％以上，相當於五百萬個二○英尺標準櫃。國際物流諮詢公司 Drewry 發布的國際貨櫃指數，從上海到鹿特丹的四○呎櫃已上漲到一○一七四美元，比前一周又漲三．一％，年成長四八五％，全球貨櫃運價已上漲到六二五七美元，年升二九三％，都創下二○一一年以來新高，五月下旬深圳鹽田港因疫情癱瘓，又衝擊供應鏈，使得運價、船租都飆上史上新高，從長榮五月營收再創歷史新高來看，這個力道從全球出口暢旺，帶動的貨櫃航運熱度，看起來仍持續。

這次台灣五○把三家貨櫃航運公司全都列入，長榮市值已衝到第十二，快追上第十一名的聯電，萬海追到第二一，已快要挑戰大立光了，而陽明追到第二八，超車矽力ＫＹ，快追上聯詠及元大金，這是台灣前五○大企業今年最大的改變，貨櫃航運股發揮十倍速的漲幅，已到令人稱奇的地步。

先前我提醒大家，手上有低成本航運的人，不要短線進出，仔細觀察這一波景氣的轉折點，如果看不懂景氣變化，不妨看著全球前幾大航商的股價變化，例如這一周馬士基的股價寫下一八三五○丹麥幣新高，德國的赫伯羅特（HLAG）也漲到一七○．九歐元，南韓現代商航也創下五○五○○韓元最高。台灣的貨櫃航運及散裝航運因當沖波動很大，但基本面仍是操作股價的方向盤。

電子貨架標籤股是伏兵

五月營收因疫情可能會衝擊內需產業，從已公布的數字來看，半導體晶片製造的聯電的一七一．八九億是歷史新高，華邦的八二．○七億比四月略少。驅動ＩＣ的聯詠一一四．四七億是歷史新高，愛普五．一五億，只比四月的五．一八億略少。表面黏著的台表科五月的五二．九七億元是歷史新高。被動元件的國巨五月超過九二億，比去年同期成長一○五％，也是好成績。鋼鐵股指標之一的大成鋼，五月營收八一．二七億，是連續三個月站在八○億以上。

但是受到疫情影響的，雄獅五月營收只有一．三一億，今年前五月衰退逾八成，飯店、餐飲、旅遊呈現比去年更慘的慘況，尤其是五星級飯店的高檔餐廳，這次受到的衝擊可能最大，因為一般小吃仍然可以透過外送，但高檔餐廳完全沒有著力點，這次疫情對於像錢櫃、好樂迪的衝擊可能比去年大很多，這是今年壓力最大的「慘業」。

在疫情肆虐下，我最近讀到第一金投顧董事長陳奕光提到的ＥＳＬ概念，也就是電子貨架標籤，這是用來取代傳統式標籤，搭配電子紙及液晶顯示技術，消費者可透過無線傳輸連結，業者可以透過系統控制進行門市商品存貨調整，ＥＳＬ透過無線傳輸技術，在疫情下，消費重視零接觸環境，全球ＥＳＬ最大品牌 SES-imagotag 首季營收成長六六％，後續美國有三五○○多家超市會導入，台灣最大ＥＳＬ供應鏈是元太，供應全球九成電子紙市場，從這個角度來看，元太成長動能值得期待。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2147 期

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