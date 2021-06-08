Wedbush：看好中國市場電動車需求 特斯拉目標價1000 美元

根據 Wedbush 分析師 Dan Ives 在週一 (7 日) 發布的報告，儘管電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 今年以來的股價表現不如去年，但是受惠於中國市場的需求，他仍然堅定看好特斯拉前景和電動車相關主題。

Ives 重申了他看漲特斯拉的觀點，並給予特斯拉「優於大盤」(outperform) 的評級，目標價則設在 1000 美元，較週一收盤價的 605.13 美元，仍有約 65% 的上漲空間。

在今年上半年，由於自動駕駛安全問題、晶片短缺、負面公關消息、全球電動車競爭加劇以及中國當局對特斯拉施壓，該股今年迄今已經下跌了近 15%。

但是，Ives 認為，未來 2 年內，中國的消費需求將會轉型，中國的電動車出貨量有望成長一倍，其中，特斯拉、蔚來、小鵬等電動車製造商將明顯受惠。

Ives 表示：「目前看多看空的主要重點並不是我們所認為的晶片短缺，那只是暫時性的，主要是特斯拉進一步打入中國市場的能力。現在馬斯克需要在圍繞安全問題的爭議中好好表現。到了 2022 年，中國將佔全球出貨量的 40% 以上。」

此外，美國總統拜登 (Joe Biden) 近期宣布重點發展綠能，也將有利於特斯拉在美國市場的銷售。在 4 月份，美國政府宣佈投資約 1,740 億美元，為國內車廠生產電動車、電池等帶來政府補助，並為消費者提供國產電動車稅務減免，以刺激電動車需求。

白宮的資料也顯示，拜登的計畫對電動車銷售點提供獎勵措施，但這些措施不適用於昂貴的豪華電動車款。據 Ives 估計，特斯拉今年在全球交車數量有望達到近 90 萬輛，並在明年達到 130 萬輛。