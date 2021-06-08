今年第一季GPU出貨量年增近39% 英特爾佔領先地位

根據市場研究機構 Jon Peddie Research 的報告顯示，新冠肺炎疫情期間，帶動了遠距學習和居家辦公的潮流，使得筆電銷售大增，全球對 GPU 的需求也持續增加，2021 年第一季全球 GPU 出貨量年增約 39%，其中，英特爾 (INTC-US) 佔據市場主導地位。

報告中指出，今年第一季全球 GPU 的出貨量達到 1.19 億台，年增 38.74%，與上季相比則下跌 3%。

以整體 GPU 出貨量來看，英特爾在第一季的市佔率達到 68%，佔據主導地位，AMD(AMD-US) 則以 17% 的市佔率排名第二，Nvidia(NVDA-US) 則以 15% 的市佔率排名第三。

而在獨立式 GPU 領域中，Nvidia 市佔率高達 81%，佔據該領域的主導地位，AMD 市佔率則是 19%。分析師預估，到 2025 年，獨立式 GPU 的出貨量佔整體市場的比例將達到 26%。

Nvidia 市佔率高達 81%(圖片：venturebeat)

報告中也提到，第一季的一大亮點是對電腦的持續、前所未有的需求。JPR 稱，設備製造商在本季共出貨了 8900 萬筆記型電腦，創下了歷史新高。

JPR 預估，激增需求將會迅速消退，雖然第一季筆電的銷售額年增了 49%，但該公司預估第二季將僅年增約 4%。

JPR 總裁 Jon Peddie 表示，這可能會讓部分設備製造商處於困境，因為他們正積極擴張以滿足需求，但明年恐面臨需求萎縮。

市場研究公司 Canalys 先前的報告顯示，今年第一季全球 PC 市場出貨量達到 8,270 萬台，較去年同期大增 55%，創下 2012 年以來的新高。