撐起Model 3產量的幕後推手 特斯拉大功臣離職

特斯拉高層不斷走人，據彭博 (Bloomberg) 周一 (7 日) 報導，特斯拉重型卡車業務總裁吉倫 (Jerome Guillen) 是最新一個離職的主管。他除了在汽車業擁有 10 年經驗外，也是與執行長馬斯克一起經營特斯拉的四大巨頭之一，更是當年促成 Model 3 增產的大功臣。

根據周一監管文件顯示，吉倫於 6 月 3 日離開特斯拉，特斯拉 (TSLA-US) 也特別發布聲明表示：「我們感謝他的許多貢獻，並祝福他未來的職涯一切順利。」

法國籍的吉倫帶著戴姆勒的工作經驗於 2010 年加入特斯拉，並擔任 Model S 總監，為 Model X 和 Model 3 奠定基礎，在 2016 年轉為負責半掛式電動卡車項目，2018 年升職為汽車業務總裁，並於今年 3 月被任命為重型卡車業務負責人。

吉倫最為人所知的事蹟是曾在 2018 年竭盡全力為加州廠房擴產，以即時交付 Model 3 ，成功讓特斯拉生產走上軌道，並幫助特斯拉度過當時的潛在破產危機。

如今，吉倫的離開意味著帶領特斯拉成功的四大巨頭缺了一角，剩下馬斯克、財務長 Zachary Kirkhorn ，以及負責動力總成和能源工程的資深副總 Drew Baglino 。

New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 認為吉倫離開是「巨大且出乎意料的損失」，他對特斯拉的貢獻仍將是該公司的一部分，不過特斯拉將繼續吸引其他頂尖人才。

特斯拉於 2017 年秋季曾推出 Semi Truck ，不過初期生產已被延後，該車款需依賴特斯拉目前正在嘗試製造的全新、容量更大的 4680 電池。

馬斯克上周日表示，特斯拉 Model S Plaid + 已停產，主因在於 Model S Plaid 速度和性能已非常理想，不需要再生產擁有 1100 匹馬力的 Plaid+，而長程版、標準版仍將於本月 10 日發布。

Model S Plaid+ 主要採用新的 4680 電池，這讓市場聯想到停產是否與 4680 電池有關，但馬斯克並未對此說明。

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