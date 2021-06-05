反彈時機到？分析師舉2理由看好特斯拉後市

特斯拉 (TSLA-US) 周五 (4 日) 擺脫本周的低氣壓，勁揚逾 4%，仍無助周線翻紅。儘管如此，分析師認為該股正浮現逢低布局的機會，並舉出兩個看多理由，一是長期遠景仍強，二是有結合電動車和太空事業的先進優勢。

特斯拉周五收盤上漲 4.58% 至每股 599.05 美元，本周累計仍跌約 4.2%，今年來累計跌幅超過 15%，從 1 月底的高點算起回跌超過 30%。

TradingAnalysis.com 創辦人 Todd Gordon 說，特斯拉長期前景仍強，而且馬斯克經營 SpaceX 太空事業、Starlink 衛星連網服務，結合之後，未來特斯拉車隊—不管是計程車還是自用車—可望透過星鏈建立全球聯網能力。

Gordon 表示，短期技術指標顯示特斯拉股價有上漲的空間，但若跌破 545 美元，情況就會改變，不過他認為跌破此價位的可能性低。

特斯拉周五股價上漲的這一天，正巧是執行長馬斯克在推特上暗示和比特幣分手。

巴隆周刊報導，雖然無法推論某種加密貨幣的價格導致公司股價大幅波動，但馬斯克一舉一動對比特幣和特斯拉的價格確實有著奇特的影響力。

受到這則貼出「心碎符號」的推文影響，比特幣周五盤中下跌約 2000 美元或 5% 的時候。同時間的特斯拉股價上漲約 3.7%，而美股大盤標普 500 和道瓊指數分別小漲 0.7% 和 0.2%。

在貼出附註比特幣標籤和心碎符號不久後，馬斯克在同一則推文下方又貼出「我想你」、「為何你在哭泣」的漫畫。