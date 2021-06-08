〈聯亞新冠疫苗〉目標下月中取得緊急授權 再赴印度執行三期臨床

聯亞生技董事長王長怡表示，新冠疫苗二期臨床試驗預計 6 月中整理完試驗數據後，月底提出緊急使用授權申請 (EUA)，若順利可在 7 月中取得 EUA，除可開始供應疫苗，也將在印度啟動三期試驗。

針對聯亞新冠疫苗開發進度，王長怡指出，5 月 15 日所有受試者施打完第二針後，陸續開始抽血樣，預計 8 日全數完成並啟動抗體測試、中和性抗體效價分析等免疫指標，規劃本月中完成資料收集、月底申請 EUA。

王長怡說，由於一期試驗結果都有超過標準，對於二期的安全性、耐受性，受試者的免疫、抗體指標、中和性效價等數據都有信心，目標 7 月中取得 EUA 後可供應幾百萬劑疫苗、8 月底前可交貨 500 萬劑。

國產疫苗遭質疑未實施三期床試驗，對此，王長怡解釋，台灣過去一年來疫情並不嚴峻，相較其他國家情況較特殊，因此，當初與政府達成協議，以緊急使用的方式進行 4000 人的臨床試驗，不過免疫指標、生產規模等都比照三期標準。

王長怡補充，事實上，已與印度、巴西政府討論三期試驗設計，其中，印度政府已通過在當地執行三期試驗，且已送交新冠疫苗，目前需待台灣二期試驗結果出爐，便可開始執行三期。

王長怡表示，依照印度政府討論結果，將在當地執行安慰劑的三期臨床試驗，預計收案人數約 1.1 萬人後，可開始評估相關數據。