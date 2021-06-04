政府擬擴大新冠疫苗產量 高端：確實有接到通知

政府積極扶植國產疫苗，除滿足國內施打需求外，也擬擴展至海外地區，並要求國產能擴大至上億劑，高端疫苗 (6547-TW) 對此回應，近期確實有接獲政府通知，已委外代工與國內充填廠洽談合作，年底前產能將有機會超越原本千億劑目標。

高端疫苗斥資上億元在竹北生醫園區建置大型細胞製備中心，去年才正式啟用，營運以 CDMO 委託開發製造服務為主，隨著新冠疫苗開發需求，高端臨床試驗所需的疫苗目前均由該廠負責設廠，今年中申請 EUA 後，產能將逐步擴大至 300 萬劑。

依照高端規劃，未來疫苗順利上市後，將再與台康生合作，由台康生負責量產抗原、高端竹北廠進行充填，估年底前年產能約可達 1000 萬劑；不過，高端疫苗旗下開發的腸病毒 71 型疫苗即將取得藥證、上市，廠區產能勢必受到排擠，加上政府近期試圖要求國產疫苗加大產量，除滿足國內市場，也能銷售到海外。

據了解，近期政府單位多次試探高端疫苗能否加大產能，高端為擴大產能已與其他針劑充填廠簽約合作，預計年底前產能有機會超過千萬劑。

高端疫苗的新冠疫苗二期臨床試驗，預計收案 3700 人，收案進度逼近 9 成，其中 65 歲以下收案人數超乎預期，惟 65 歲以上民眾尚未達標，高端強調，收案進度將如期完成，目標今年中申請台灣 TFDA 緊急使用授權 (EUA)。

高端開發的新冠候選疫苗，已在醫學公開平台 MedRxiv 期刊，發表疫苗針對不同病毒變異株的中和抗體效價數據，研究發現，其新冠候選疫苗對英國、歐洲等流行變異株均可呈現優異中和效價，並與國際疫苗廠 Moderna、Pfizer 開發的疫苗趨勢一致。