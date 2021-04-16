聯亞生技新冠二期試驗收案量達標 5月中完成二劑施打

聯亞生技今 (16) 日宣布，旗下研發的 COVID-19 新冠疫苗 UB-612 第二期臨床試驗，已完成核心族群受試者收案，包括年輕成人和年長族群，預計 5 月中旬，所有核心族群受試者將完成施打第二劑疫苗。

聯亞生技執行 UB-612 疫苗第二期臨床試驗，自今年 1 月底開始收案，原預計招募 3500 位核心族群受試者，最後共有 4142 人參與，其中 65 歲以上年長者佔 844 位，超過衛福部對於取得台灣緊急使用授權 (EUA) 受試者人數要求。

聯亞生技統計，截至 4 月 15 日已有 3874 位受試者施打第一劑，646 位施打第二劑，預計 5 月中所有核心族群受試者可完成兩劑疫苗施打，力拚 6 月底向食藥署提交第二期臨床試驗報告及提出 EUA 申請，7 月中獲准開始供應國內疫苗。

據聯亞新冠疫苗一期試驗期中報告顯示，疫苗低、中、高劑量於人體可產生良好的免疫反應，且耐受性佳，無嚴重不良事件；在免疫原性反應方面，高劑量組的中和抗體效價在施打第二劑後 14-28 天的血清陽轉率達 100%，而中和抗體的幾何平均效價增加 40 倍以上。

聯亞集團旗下分割公司 Vaxxinity 也宣布，將於本季在巴西、印度、烏克蘭等國家開始進行 UB-612 疫苗全球第二 / 三期臨床試驗，此外，Vaxxinity 與美國內布拉斯加大學醫學中心 (UNMC) 合作，於美國進行第二期臨床試驗，將 UB-612 作為已接受輝瑞和莫德納疫苗、中和性抗體效價逐漸下降者的追加疫苗。