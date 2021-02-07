〈聯亞新冠疫苗〉今年中可提供逾2000萬劑疫苗 年產量上看1億劑

聯亞生技開發的新冠疫苗 UB-612，預計今年下半年取得食藥署緊急使用授權 (EUA) 時，即可提供 2000-3000 萬劑新冠疫苗，加上已獲得海外國家預採購訂單，將持續放大產能，預計年產能可達 1 億劑。

聯亞表示，承襲過去量產蛋白質藥物經驗，此次新冠疫苗生產計畫，攜手旗下子公司聯生藥與聯亞藥共同合作，其中，聯生藥擁有兩座、共 4 條 2000 公升生產線的蛋白質藥廠，位在新竹總廠已通過歐盟 GMP 查核，後續將負責生產新冠疫苗蛋白質原料藥；聯亞藥則有無菌針劑產線，廠區已通過美國 FDA、日本厚生省 PMDA 認證，未來將負責新冠疫苗成品的調製、無菌充填及包裝。

聯亞表示，為加速新冠疫苗開發，TFDA 已派員至聯生藥及聯亞藥進行多次駐廠監製，同步監控、確保疫苗品質符合法規要求，有助縮短疫苗取得 EUA 許可時程。

聯亞表示，單次疫苗批量約可達 1000 萬劑，看好今年下半年有望取得台灣 EUA 時，即可生產 2000-3000 萬劑疫苗，藉此初步滿足國內疫苗需求，後續隨著蛋白質原料藥製程逐步放大，今年年產量將上看 1 億劑。

聯亞除拚滿足國內新冠疫苗施打需求外，也布局海外市場，旗下子公司 COVAXX 已接獲巴西、厄瓜多爾和秘魯等中南美國家 1.4 億劑預先採購訂單，最快自今年中起透過聯亞集團台灣生產基地增加產能，並將 UB-612 疫苗銷售至中南美洲市場，此外，也與印度大製藥廠合作，協助新冠疫苗量產與運輸至印度、聯合國兒童基金會等地區，為整體營運添動能。