日圓被排除在經濟重啟題材之外 今年來已貶6%

全球多國經濟從疫情中復甦腳步加速，投資人押注經濟成長將走高、貨幣政策將收緊，但日本卻被排除在外，導致日圓兌美元走勢疲軟，今年來已貶 6%，在十國集團 (G10) 貨幣中表現最差。

鑒於日本和其他國家經濟部調落差逐漸拉大，日本投資人更傾向往海外資產尋求投資報酬，企業也更積極在海外併購，進一步加重日圓貶值的壓力。官方數據顯示，今年第 1 季日本經濟萎縮，但同期包含併購在內的外國直接投資 (FDI) 比去年同期增加 30%。

分析師預測日圓兌美元和歐元將進一步貶值，因為相較於歐美，日本經濟停滯，克服疫情的速度也相對落後。

和其他 G10 貨幣相比，日圓和大宗商品貨幣的落差最大，包括加拿大、挪威、澳洲和紐西蘭的貨幣。這些貨幣兌美元和日圓可望在年底前繼續走強。

野村控股外匯策略部門主管 Yujiro Goto 說：「日本存在著通膨低迷和物價預期無法在短期內上漲的根本問題。這會讓日圓在接下來到明年這段期間陷入惡性循環。」

Goto 預測日圓兌美元今年將貶到 112 日圓兌 1 美元，明年底前貶到 115。日圓兌美元周二盤中報 109.25。

日圓近年走勢。來源: Bloomberg

日本貨幣政策和他國漸行漸遠

日本核心消費者物價指數 (CPI) 從去年 8 月就陷入負值至今，日本銀行 (央行) 總裁黑田東彥最近受訪表示，將保持超寬鬆貨幣政策，把 10 年期公債殖利率維持在接近 0% 的水準。

而美國聯準會 (Fed) 已有官員表示，可能在未來幾次會議討論縮減量化寬鬆 (QE)，此外，加拿大央行 (BoC) 已經開始縮減資產購買計畫，挪威央行表示今年可能升息，紐西蘭央行預測可能在 2022 年調升利率。

瑞穗證券首席外匯策略師 Masafumi Yamamoto 說，英鎊、加幣和紐元兌日圓可能繼續升值。日圓兌加幣今年來已經貶值逾 10%。

投資大戶的動向也不利日圓後市。避險基金押注日圓走貶的部位目前約為 2019 年以來最高水準，做多日圓的部位則是接近 2020 年 3 月以來最低。

不過彭博的經濟學家看法和華爾街不同，預期日圓到第 4 季可望保持在 109 附近。

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