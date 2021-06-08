對抗歐美制裁 中國將通過「反外國制裁法」

鉅亨網編輯江泰傑 2021年6月8號10點17分

周二 (8 日) 陸媒報導指出，中國全國人大憲法和法律委員會向人大常委會提交「中華人民共和國反外國制裁法（草案）」審議結果報告，認為相關草案內容已較成熟，建議提請人大常委會審議通過。

報告內容指出，一段時間以來某些西方國家利用新疆、香港人權等各種議題，對中國進行造謠污衊與打壓，特別是針對中國相關國家機關、組織和國家工作人員實施所謂制裁。

今年全國兩會前後，部份人大代表、政協委員和社會各界人士提出建議，認為中國有必要訂定一部專門的反外國制裁法，為反制外國歧視性措施提供有力的法治支撐和保障。

(圖片: AFP)

此草案是順應十三屆全國人大四次會議批准的「全國人民代表大會常務委員會工作報告」內容而生。「工作報告」明確指出今年的中國政府的主要任務是針對反制裁、反干涉、反制長臂管轄等層面制定一個具法律效力的工具，為反制裁提供法源依據。

不過事實上在沒有法源依據前，中國已經針對來自外部的攻擊與制裁作出反制，如美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）等 11 人、長期追蹤新疆議題的德國人 Adrian Zenz，及歐洲議會人權分委會、德國 MERICS 等實體均遭到中國反制裁。

分析人士指出這套法律勢必推出，但要針對哪個個人或實體做出制裁是有很大的判斷空間，而且這法律較偏向中國對西方國家政治層面的角力。相較於這個反外國制裁法，對經濟、金融與產業影響較大的還是中國商務部的「不可靠實體清單」，這也是較受外資關注的。