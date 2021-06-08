美商務部長：晶片將缺貨到明年「每天仍是挑戰」

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周一 (7 日) 表示，全球半導體短缺還會影響市場好幾個月，「直到明年仍是每天都要面臨的挑戰」。

但她對晶片荒維持多久的預測，比一些分析師樂觀，有一派認為後續影響到了 2023 年仍存在。

雷蒙多接受 CNBC 採訪時說，晶片短約已經對美國製造業造成嚴重衝擊，尤其是汽車業。目前拜登政府正和相關企業積極溝通，鼓勵供應鏈提升透明度和精準度。

她說：「我們試著協助確認業者釋出的需求訊號，準確傳達給半導體供應商，而且保持透明。也鼓勵民間企業攜手合作，盡可能因應短期供給緊縮。」

「因此我們看到通用汽車重啟一些工廠，情況稍微緩解一些。但如大家所料，大概未來一年，這將是每天都要面對的挑戰。我們會進一切努力幫助企業度過難關。」

雷蒙多還說，參議院本周有望通過 540 億美元補助半導體生產的「龐大」法案，這也是美國抗衡中國更大法案的一環。

美國參議院上周將規模約 2,500 億美元的《美國創新與競爭法》(US Innovation and Competition Act of 2021) 推遲到 6 月 8 日進行表決，讓共和黨人有更多時間修改。

該案為《無盡邊疆法》 (Endless Frontier Act) 的替代修正案，提撥 1900 億美元強化美國科技實力，540 億美元用於加強美國半導體產業發展。