車用晶片短缺浮現好轉跡象 通用汽車宣布下周起重啟5工廠

通用汽車 (GM-US) 周四 (27 日) 表示，因全球半導體晶片短缺而停產的美國、墨西哥和加拿大等地組裝廠，將從下周起將重新開始營運。

該公司表示，墨西哥生產雪佛蘭 Equinox、GMC Terrain 和雪佛蘭 Blazer 的兩個工廠將於 5 月 31 日復產。此外，南韓的富平組裝廠也將於同日全部恢復生產，該廠主要生產雪佛蘭 Trailblazer 和 Buick Encore GX。昌原組裝廠也將恢復為兩班制。

生產 Equinox 的加拿大 CAMI 組裝廠計劃在 6 月 14 日恢復生產，並於 7 月 2 日營運，該廠自 2 月 8 日起便一直處於閒置狀態。美國蘭辛大河廠則將在 6 月 21 日開始生產雪佛蘭 Camaro，比預定時程提早。

通用汽車表示：「供應鏈持續與我們密切合作，以減輕半導體形勢的短期影響，並將晶片用在最需要的地方。」

受重啟消息激勵，通用周四開盤一度上漲 4%，終場上漲 1.69 美元或 2.91%，報每股 59.77 美元。

通用汽車表示將繼續利用所有可用的半導體生產需求最大的車款，包括全尺寸卡車和運動休旅車 (SUV)，但全球晶片短缺的情況仍然不穩定。

研調 AlixPartners 預估，全球半導體晶片短缺將使汽車製造商今年損失 1100 億美元的收入，高於先前估計的 610 億美元，預估這場危機將衝擊 390 萬輛汽車的生產。

LMC Automotive 表示，今年迄今通用汽車生產停滯導致損失 26 萬輛汽車，而福特汽車損失大約 63 萬輛，Stellantis 則損失 16 萬輛汽車的產能。

LMC Automotive 預測部資深副總 Jeff Schuster 表示，在所有車廠損失的產能中，通用汽車只有 2% 營收來自其中停產、減產的工廠，Stellantis 則占 17%，而福特占比高達 46%。

AutoForecast Solutions 全球汽車預測副總 Sam Fiorani 表示：「通用汽車的表現優於競爭對手。我們期望晶片短缺問題能於第三季落底，不過停產很可能還會持續。預期能看到更多車用晶片供給，目前已有跡象顯示事態正在好轉，但是我們還需要更具體的證明。」