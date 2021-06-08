〈美股熱門股〉Biogen阿茲海默新藥獲FDA核准飆近40% Peloton後市旺漲6%

百健阿茲海默新藥獲 FDA 核准，狂飆 38.34%

美國製藥大廠百健（Biogen）(BIIB-US) 的阿茲海默新藥周一（7 日）獲美國食品藥物管理局 (FDA) 批准上市後，激勵股價大漲 38.34% 至每股 395.85 美元，改寫 52 周新高。

投資銀行 Truist 預計百健的阿茲海默症新藥療法價格約為每年 56,000 美元，並預估該公司股價將達到每股 846 美元，較上一交易日收盤價上漲約 195.7%。此外，投資銀行 Raymond James 也看好百健，將該股票平等從「低於大盤表現」上調至「符合市場表現」。

不過美國銀行（Bank of America）的分析師 Geoff Meacham 的看法不同，認為 FDA 通關過於草率，並表示該種療法的商業表現恐怕不佳，也達不到預計的治療病患數量。

派樂騰獲 Loop Capital 青睞上調評等，漲 6.58%

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）(PTON-US) 受投資機構 Loop Capital 青睞給予買入評等，周一股價勁揚 6.58% 至每股 109.79 美元。

Loop Capital 指出，派樂騰股價較今年 1 月高點下跌約 40%，原因是該公司跑步機意外事件的負面報導，再加上召回兩款跑步機 Tread 和 Tread + 所致，但 Loop Capital 認為影響短暫，派樂騰對未來的財測預估仍過於保守。

Loop Capital 分析師團隊表示，派樂騰在每季皆達到比預測更好的表現，平均每季收入超過預估的 11%、EBITDA 也比預測好 3 倍，讓團隊有信心認為該檔股票潛力遭低估，將目標價訂在 140 美元。

散戶熱情不減，AMC 勁揚 14.8%

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 股價繼上周漲 83% 後，周一上漲 14.8% 至每股 55 美元，盤後續揚 2.51%。

在 Twitter 與 Reddit 的 WallStreetBets 論壇等社群媒體平台上，熱情的散戶投資人依然力挺該檔股票。不過美國證券交易委員會（SEC）周一表示正在密切關注這種瘋狂的交易行為，以評估是否存在擾亂市場、操縱交易等其他不當行為。

此外，迷因股周一在 AMC 的帶領下也相繼上漲，黑莓 (BB-US) 漲 13.78%、連鎖家具銷售商 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 漲 7.16%、遊戲零售商 GameStop(GME-US) 漲 12.7%、耳機製造商 Koss(KOSS-US) 漲 2.41%。