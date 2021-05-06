跑步機跑出人命！Peloton市值一夕蒸發41億美元

美國健身器材新創公司 Peloton (PTON-US) 週三暴跌 14.56% 至每股 82.62 美元，市值蒸發了約 41 億美元，主因是該公司旗下跑步機產品已造成一死數十傷的安全問題。

經獲報有孩童和寵物捲進並卡在 Tread+ 跑步機後滾輪的事件後，上月中旬美國消費品安全委員會 (CPSC) 呼籲，家有小孩和寵物的消費者應立即停用 Peloton Tread+ 跑步機。

Peloton 當時回應，美國消費品安全委員會的聲明不正確且誤導民眾，但週三 Peloton 態度有了 180 度的大轉變。

Peloton 週三自願召回 Tread+ 和 Tread 所有的跑步機，因該產品迄今已造成一名兒童死亡，70 多人受傷。

Peloton 建議該產品的顧客立即停止使用，並且可全額退款。此次召回影響了美國大約 125,000 台 Tread + 和約 1,050 台 Tread 跑步機。

Peloton 執行長佛雷 (John Foley) 對此發布聲明道歉：「我們早期對 CPSC 要求召回 Tread + 的回應不當。Peloton 應該從一開始就與 CPSC 進行更有成效的互動。對此，我深表歉意。」

Peloton 號稱是「健身界的 Netflix」 (圖片：AFP)

新冠疫情帶動了全球居家健身潮，號稱是「健身界的 Netflix」 Peloton 從中受益，2020 年該公司營收為 18 億美元，遠高於前一年的營收 (9.15 億美元)，Peloton 週四將公布最新財報。

Truist Securities 分析師 Youssef Squali 研判：「此次召回可能會在短期內造成重大的一次性財務成本和運營中斷，並可能損害聲譽。不過，退一步想，放眼更廣闊的前景，我們相信家庭健身行業的長期增長趨勢仍然完好無損。」