AMC祭優惠回饋股東力挺 分析師酸：免費的最貴

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 周三（2 日）股價漲至天際創下今年新高，該公司為回饋散戶股東們的熱情力挺，推出免費爆米花等其他優惠，然而分析師指出，AMC 漲勢已脫離基本面，只是散戶與空頭的對作，現在開心享用免費爆米花的投資人，往後面臨的恐怕是重大損失。

彭博報導，過去 5 個月內，Reddit 論壇上的散戶大軍終於成功將 AMC 公司股價捧上天際，號召論壇散戶炒股看似稀鬆平常，但實際上並非如此。

AMC 股價反彈始於 2 月 9 日的低點，在周三的股價高點之前，該股必須承受不只一、兩次的盤整，而是七次分別 10%，甚至是超過 10% 的盤整。股票拋售也有類似特徵：每次都是又急又快，平均持續 6 天，損失多達 36%。

有投資人在 AMC 股票高點前下車走人，認為等股票回檔之後可以再次買進，然而 Reddit 論壇上的散戶都知道該檔股價必然上漲，也不會有人下車。要抓住最佳脫手的時機，就必須忽視上述自 2 月以來七次不同的股價反彈，因為這些反彈都以失敗告終。

這並不是給投資人潑冷水，但購買或持有 AMC 股票需要有鋼鐵般的意志，要做到這點才能從該檔股票中獲利。有個老掉牙的投資道理是這麼說的：「回顧既往檢討很簡單，但實際面對難題時又是另外一回事了。」

投資研究機構晨星（Morningstar）ETF 研究主管 Ben Johnson 表示，AMC 現在波漲勢讓投資人嚐到甜頭，但明天過後這波漲勢是否能持續？持股的投資人目前只能自求多福，盼能會找到出高價的買方趁機脫手。

幾個月前大批散戶瘋狂敲進這家一度瀕臨破產、甚至到 2023 年之前都無法營利的全球院線龍頭公司 ，使其股價今年以來上漲近 3,000%。

有部分投資人擔心沒搭上這波熱潮，也紛紛跟著買進，這種狂熱現象使 AMC 股價完全背離基本面。AMC 可能也注意到這點，在周三時特別祭出回饋股東的優惠措施，如免費爆米花、獨家播映場次等其他優惠。

分析師預估，AMC 一年後的股價應為 5.11 美元，然而 AMC 周三收盤報的 62.55 美元，足足是一年後的合理股價的 12 倍。彭博數據顯示，這一溢價在羅素 3000 指數股票中名列前茅，甚至比另一檔同樣被高估的 GameStop(GME-US) 股票價格還多出一倍。

紐約投資公司 Miller Tabak 市場策略師 Matt Maley 表示，即使 AMC 未來做出一些積極的改變，該公司股票交易水準仍遠背離基本面，且用不了多久，這些投資人就會用免費的爆米花換來重大的損失。

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