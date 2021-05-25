居家健身成顯學！Peloton抓準商機砸4億美元在美蓋廠拚產能

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）周一（24 日）宣布將投資 4 億美元，在俄亥俄州興建其第一家工廠，以加快產品生產和交付。

派樂騰 (PTON-US) 執行長 John Foley 表示，在美國蓋廠已經計畫多年，由於此次新冠疫情跑讓步機銷售大放異彩，以及未來居家健身將成常態的考量下，決定在美斥資蓋工廠加快產能，同時也讓供應鏈有更大的靈活度。Foley 也說，工廠增加也意味著派樂騰在未來幾年能生產更多產品。

該公司表示，在對多個地點進行評估後，最終選定俄亥俄州伍德郡特洛伊鎮（Troy Township）一處 200 英畝的地點，建造面積超過 100 萬平方公尺的生產工廠、辦公大樓與相關設施。

派樂騰將於今年夏天稍晚時候動土開工，預計給當地帶來超過 2,000 個就業機會，並在 2023 年正式加入生產行列。

派樂騰目前在亞洲的第三方工廠製造產品。在新冠疫情期間，因為消費者需求增加，導致該公司出現延誤交貨問題，讓消費者和投資者感到沮喪。派樂騰曾在今年 2 月時斥資逾 1 億美元，加快空運與海運的出貨速度。

此外，派樂騰去年為擴大美國產能，以 4.2 億美元的價格收購健身器材製造商 Precor，獲得 Precor 在北卡羅來納州和華盛頓州的生產工廠，預計這些工廠將於今年底開始生產自行車和跑步機。

派樂騰月初時因發生跑步機傷人意外，出於安全考量下召回兩款有問題的跑步機，同時價格較便宜的 Tread 跑步機預計在本周的上市計畫也受影響，主因是增添安全系統而推遲了上市日期，預計將在夏季推出。

與此同時，派樂騰繼續向居家健身的消費者推銷兩款飛輪車 Bike 與 Bike+，這兩款產品的特點是新增引導用戶做瑜珈、伸展、冥想的軟體，內含連網觸控螢幕和 4 個音響，還有記憶功能，可依據前次的運動目標來調整飛輪車阻力。派樂騰也打算年底進軍澳洲市場。

派樂騰周一股價上漲 0.26% 至每股 101.16 美元，盤後續揚。