【倫元投顧】今天生技股成為短多力追逐焦點

◆盤勢分析

美股反彈、但台股不跟，主要是台灣疫情延燒至竹科，封測廠 2449 京元電有移工染疫造成停工，但觀察京元電股價走勢卻並未崩跌 (開低走高)，尤其是京元電停工應該有助於封測報價的上漲才對，早盤電子的恐慌殺盤應是過度反應了，不過恐慌情緒升高之際也很難用常理推斷。從盤面來看，今天生技股最強，雖然國產疫苗龍頭 6547 高端疫還在跌停，但其他新藥股卻大漲頗令人費解 (因為國外疫苗進來了)，如果是快篩個股也能理解 (4133 亞諾法、4171 瑞基、1760 寶齡富等)；不管如何，今天生技股成為短多力追逐焦點，而原本強勢的航運、鋼鐵今天轉弱了，原物料轉由造紙接棒輪攻 (漲價效益)。

成交比重來看，電子維持 4 成左右 (應該要開始習慣只有 4 成的常態現象了)，航運股雖然早盤重挫(貨櫃三雄皆碰觸跌停板)，但股價打低後低檔接手很強，形成大量、大震盪結構，顯然航運股已成為短線客的天堂，這是電子股人氣無法回溫的關鍵，因為短線沒有傳產股好玩。回到電子股，每次都是面板族(2409 友達、3481 群創) 最先吸引人氣，說明買力來源係短打為主(低價效應)，主要還是因為市場對電子股的信心較為脆弱，基本面的因素失效，使得中線買盤縮手觀望。雖然電子股不受現階段資金青睞，但電子產業即將進入 Q3 旺季也是事實，觀察龍頭 2330 台積電能否轉強，作為電子股是否反攻的要件。

楊天迪 分析師

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