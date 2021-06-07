〈半導體廠染疫〉京元電移工停止上班 聯發科股價受挫

中央流行疫情指揮中心 (CDC) 為防止移工群聚，使疫情再度擴散，宣布京元電 (2449-TW) 所有移工全面停止上班，由於移工占京元電員工人數約 3 成，產線也降載生產，聯發科 (2454-TW) 因供應商產出受限，股價一度下挫超過 2%，失守 10 日線、季線。

京元電受移工全面停止上班利空衝擊，早盤即開低，一度下跌超過 3%，不過，隨著低接買盤進場，盤中已翻紅，守穩半年線，市場也看好，京元電的同業矽格 (6257-TW) 及旗下台星科 (3265-TW)，有機會受惠轉單，早盤分別大漲 5%、8%。

京元電已完成所有員工快篩，一共篩檢 7106 人，移工與本國員工共 195 人確診，所有感染員工均已完成隔離並採檢 PCR，為防止疫情再度蔓延，中央流行疫情指揮中心 (CDC) 也採取五大措施因應，當中就包含所有移工停止上班。

京元電移工人數約 2100 人，占整體員工人數約 3 成，所有外籍移工全面休假 14 天，也配合政府給薪，另外，京元電今日起也針對非產線員工，啟動分流辦公計畫，預計分成 A、B、C 三組分流辦公。

隨著京元電降載生產，外界也擔憂最大客戶聯發科恐受影響，聯發科今日賣壓沉重，早盤更一度下挫近 3%，失守 950 元大關，儘管後續有低接買盤進場，跌幅仍有 1% 以上。