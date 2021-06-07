〈台股盤中〉航運鋼鐵跌停此起彼落 電子未接棒 大盤最重跌370點

台股今 (7) 日小幅開高 28.68 點，但航海王、鋼鐵人漲多拉回急殺，電子股又未順利接棒，加權指數盤中翻黑跳水，摜破 17000 點關卡，最重跌 371 點、摔到 16775.85 點。

新冠疫情仍未見趨緩，國內電子大廠確診案例擴大，短線大盤重登萬七之上後，面臨前高大量的上檔解套賣壓，今天順勢湧出，殺盤重心落在長多的航運王、鋼鐵人，航運股部分，台驊投控、長榮、陽明、台航、萬海皆一度亮燈跌停，華航、中航、四維航、慧洋 - KY、裕民、新興、志信等都很疲弱；鋼鐵股部分，海光、威致、中鴻、彰源、官田鋼也重摔跌停，聚亨、盛餘、高興昌、春源、運錩、第一銅、中鋼等也大跌。

電子股部分，爆發群聚感染的京元電子、智邦雙雙一度跌逾 3%，而京元電停工停工效應，恐拖累最重要客戶聯發科，也讓聯發科下挫超過 2%，其餘電子權值股都欲振乏力，台積電、鴻海、矽力 - KY、大立光、聯電、聯發科等都一片綠，但是，面板雙虎逆勢走揚，友達最高漲 6%，群創最高漲 5%。

值得留意的是，高端疫苗開盤就跳空跌停，股價跌至 207.5 元，苦吞第 6 根跌停，高端疫苗上周 5 個交易日股價均以跌停作收，市值蒸發逾 300 億元，今日續跌。不過生技股表現脫鉤，寶齡富錦、ABC-KY、亞諾法、雃博都亮燈漲停，美吾華、杏輝漲幅都逾 5%、6%。

整體來說，在國內本土疫情持續延燒下，前波最強的貨櫃三雄打到跌停，缺乏主流撐盤之下，盤中指數翻黑急跌，萬七大關一度失守，隨後有低接買盤介入，跌點收斂至約 130 點，陷入萬七保衛戰，本周進入 5 月營收公布高峰期，電子股是否接棒將牽動台股後市。