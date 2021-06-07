【Wen姐筆記】疫苗及時雨 校正回歸成歷史？完封或掃雷失敗等攤牌

台灣新冠肺炎疫情三級警戒第 3 個周末，迎來雨神與疫苗的及時雨，同時「校正回歸」也可望成為歷史名詞，讓上周五失守 5 日均線，以 17147.41 點作收，成交值縮至 4412 億元的台股，本周還有機會再拚 17300 點完封缺口? 不論是完封缺口或掃雷失敗，往 17000 點以下尋求支撐，本周觀察重點還是在電子與傳產的蹺蹺板平衡，是否被破壞! 17133 成為多方是否有意繼續北上的觀察位置! 關鍵點位為 17082、17186 與 17253 點。

17100 點城池，成為多方是否繼續進行掃雷任務，或回檔往南尋求支撐的重要觀察區，兩端哨站為 17082 點與 17114 點，而 17133 點之上，進入掃雷區，17168 與 17200 點，以及 17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點，都屬於雷區南半部重要關鍵灘頭堡，如能闖過，多方還有機會再發動攻勢，繼續拚 17253 點與 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17282 與 17333 點，站穩則確認完封缺口! 但挺進 17400 點城池前，還得留意 17366 點，17400 點兩端哨站為 17384 與 17417 點。

多方須提防的則是棄守 17082 點，則意味恐再次進入 17000 點保衛戰，往 17053

與 17000 點回測，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，棄守多方須提高警覺，恐回測 16944 點與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如棄守需提防演出多殺多!

台股這波逾 2000 點的 V 轉，以類股表現來看，一路採取電子與傳產蹺蹺板輪動策略，只要此一蹺蹺板平衡不被破壞，盤勢仍由多方掌控，還是有機會再北上登高，但如電子與傳產雙軟，也意味控盤主力想要休息了!

而本周除了貨櫃三雄被納入台灣 50 成分股等利多仍持續攻佔版面，可留意的電子族群部分，則是蘋果將於台北時間 8 日凌晨召開 WWDC 全球開發者大會，以及 9 日至 11 日在南京舉行的世界半導體大會，另外台灣科技廠外勞群聚疫情，能否迅速阻斷，也將是觀察重點!\