PCB原料漲不停 深南電路：上下游供應鏈協商因應

中國 PCB 大廠深南電路表示，近期部分原物料價格上漲，導致生產成本提升，不過公司會加強與供應商、客戶間的協商與溝通，共同面對原物料價格上漲壓力。

PCB 上游原物料已經從 2020 年底持續上漲現在，重複下單、搶產能、搶原料已是常態。在終端需求高居不下，上游原物料供給吃緊的問題短期難以解決，再加上電子業將邁入傳統旺季，若需求持續不變，不排除第三季還會有再調漲的可能性。

另一家 PCB 廠勝宏科技指出，PCB 產品將遵循市場化定價原則，考慮市場供需、原物料價格波動情況等與客戶協商定價，目前原物料價格上漲，可能導致旗下產品報價上漲。

PCB 製造的基本原料是銅箔基板 (CCL)，其上游主要原料為銅箔、玻纖布、環氧樹脂等材料。

銅箔基板的上游原料價格從去年開始全數走揚。根據民生證券報告顯示，LME 銅價從 2020 年 4 月至今年第一季底的漲幅接近 90%；環氧樹脂價格從 2020 年第三季至今漲幅超過 55%；而電子玻纖布目前的價格已較 2020 年上半年的人民幣 3.7 元 / 公尺大漲近 1 倍。

銅箔基板供應鏈透露，現在銅箔處於嚴重供不應求的情況，產品交期不斷延長，價格漲幅更是一波波，再加上電動車與 5G 帶動的需求，在新的銅箔產能還沒到位前，供不應求的情況在未來 2～3 年內將屢見不鮮。

中國為全球最大銅箔基板產地，產值佔全球比重高達 65%，但產品大多處於偏低階的領域，目前中國製銅箔基板平均單價遠低於全球其他主要生產國。

