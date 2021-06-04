〈陸港盤後〉消息面好壞分歧 上證震盪中小漲0.2%

美國總統拜登突然簽署新行政命令，將 59 家中國企業納入禁止美企投資的黑名單內，超過川普時期的數字，美中關係又生變數，導致周五 (4 日)A 股三大指數開低。

不過證券類股受到 A 股印花稅有機會調降的傳聞應聲大漲，加上鋰電池族群上漲的刺激下，A 股止跌反彈。之後中國官媒澄清調降印花稅傳言，證券類股出現回檔，再加上在美國非農就業數據公布前，不確定因素增加，導致三大指數漲幅縮小

今日滬深兩市成交金額又再減少，達人民幣 9375 億元，較前一交易日小幅下滑人民幣 183 億元。

港股方面，受到美中緊張局勢可能又增溫的影響，港股早盤開低。科技類股表現疲弱一度拖累恒指擴大跌幅，不過在 A 股早盤上漲的刺激之下，恒指曾順利由黑翻紅，重新站上 29000 點。

午盤後 A 股出現回檔，港股賣壓加重，恒指再度翻黑，跌幅跟隨擴大。放進美國黑名單上的中資企業跌多漲少，中芯國際 (981-HK) 大跌 3%；中國三大電訊商，中移動 (941-HK) 下滑 1.3%、中電信 (728-HK) 逆勢上漲 0.8%、中聯通 (762-HK) 大跌 3.6%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.21%，報 3591.84 點；科創 50 指數上漲 1.2%，報 1431.52 點；深證成指走升 0.74%，報 14870.91 點；創業板指上揚 1.28%，報 3242.61 點。本週上證綜指小跌 0.25%，科創 50 指數大漲 3.28%，深證成指小漲 0.12%，創業板指小升 0.32%。

恒生指數小跌 0.17%，報 28918.10 點、恒生科技指數下跌 0.84%，報 8095.64 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 30.67 億元，其中滬股通買超人民幣 16.54 億元，深股通買超人民幣 14.13 億元。本周北向資金合計買超人民幣 88.88 億元。

法人觀點

東北證券認為，考量到美債殖利率的反彈，美元指數回升以及 A 股部份行情指標轉差，導致 A 股短線回到震盪的格局。好消息是資金仍留在市場，只是類股輪動更快。短線投資人可留意上證 3580 點以及 20 日均線附近的支撐，投資人應順勢而為、均衡配置，低估值族群是相對安全的投資選擇。

易方達指數投資部表示，港股科技股有兩大投資主線。一是中國經濟已經從數量發展階段進入品質發展階段，發展引擎從人力和資本驅動演變到科技驅動，數位經濟蓬勃興起，更多的大型中國科技公司將登陸資本市場。另一個則是港股市場有比較獨特的標的，近年來新經濟企業越來越多，受到南下資金和境外配置資金的關注。兩條投資主線相輔相成，使得科技股成港股中值得投資人重點關注的類股。