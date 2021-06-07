〈陸港盤後〉喝酒行情再現 上證突圍收高0.2%

上周五美股走揚，帶動週一 (7 日)A 股三大指數開高，但受到美國財政部長葉倫升息的言論影響，A 股陷入橫盤整理。白酒、半導體族群走揚，是上證與科創收高的主因。

而醫美、上海自貿區等類股跌幅較重，使得深證與創業板指今日大多處於平盤下方震盪，直到終場收黑。

今日滬深兩市保持較高的成交量能，成交金額達人民幣 9492 億元，較前一個交易日小幅上升人民幣 117 億元。

港股方面，港股今日受到美股上漲的帶動，恒指開盤一度攻克 29000 點大關，但受到美國財政部長提到小幅度的升息對美國有利，升息的利空猜測導致賣壓加重，博奕、權值股，及科技類股帶頭下挫。而恒指在接近 28600 點附近出現低接買盤，指數在略為反彈後一路狹幅震盪至終場。

半導體類股是今日市場表現亮點之一，其跟隨 A 股同族群漲勢，中芯國際 (981-HK) 上漲 1.7%、華虹半導體 (1347-HK) 上揚 1.3%。手機零組件概念股表現也相對強勢，瑞聲 (2018-HK) 大漲 6.1%，是科技指數漲幅最高者，舜宇光學 (2382-HK) 小漲 0.2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.21%，報 3599.54 點；科創 50 指數小漲 0.14%，報 1433.57 點；深證成指小跌 0.06%，報 14862.6 點；創業板指下跌 0.44%，報 3228.24 點。

恒生指數小跌 0.45%，報 28787.28 點、恒生科技指數下跌 0.65%，報 8042.73 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 39.71 億元，其中滬股通賣超人民幣 11.24 億元，深股通賣超人民幣 28.47 億元。

法人觀點

巨豐投顧認為，上證在近期快速反彈至 3600 點之後，後勢仍可期待還能出現一波漲勢。不過即便日後指數有機會走揚，投資人仍應留意上漲的空間和力道，勿太積極追高。主要在於現階段中國經濟復甦已處於中後期、流動性有漸漸緊縮的情況，這恐壓縮指數未來上漲空間；第二則是，即便上證橫盤整理接近一年，但目前大多類股和個股估值還處於高檔，此對指數上漲空間是個利空。

