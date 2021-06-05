花旗：Fed未來將在公司債市場保持「隱形存在」

花旗集團 (C-US) 表示，即使美國聯準會（Fed）逐步出售透過次級市場企業信貸工具（SMCCF）購入的資產，仍將繼續在公司債市場保持「隱形存在」。

花旗集團策略師 Daniel Sorid 在報告中寫道，聯準會無法真正退出公司債，原因在於其無法容忍債券發行與次級市場交易突然停止運轉的災難性後果。報告也指出，Fed 在年底前出售的資產組合，很容易就能在市場上消化。

金融市場對 Fed 解除 SMCCF 的計畫大多不以為意，將這種在新冠疫情最嚴重時間的干預手段，視為 Fed 處理日後危機的範例。花旗集團表示，資深投資人認為 Fed 採取的應變措施，只會影響公司債指數約 30 個基點。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對於 Fed 只在新冠疫情這類百年少見的緊急情況下充當後盾的主張，也沒有影響投資人信心。風險溢價幾乎沒有變化，在過去 14 個月持續上漲後，企業仍大量發行債券。

花旗集團認為，只要公司債對金融體系依然重要，Fed 的計畫將繼續在市場上發揮影響力。不過監管方面壓力漸增，可能讓 Fed 在下次危機中更難提供華爾街一直享受的寬裕流動性。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，希望對資產管理公司與其他大型投資機構構成的風險進行評估，因為這些機構在疫情期間加劇了金融體系的壓力。

花旗集團策略師提到，Fed 為了真正退出公司債市場，已經表示將解決主要市場投資人的擔憂：共同基金。

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