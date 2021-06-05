快買可口可樂！大摩：華爾街太低估 本益比、營收預估均低於同業

摩根士丹利週五看漲可口可樂，認為該公司營收可望較預期加速自疫情期復甦回來。

摩根士丹利分析師 Dara Mohsenian 重申可口可樂股票「加碼」的評級，並將目標價自 60 美元調升至 64 美元。他寫道，他「高度相信可口可樂將實現高於平均共識的營收復甦一直到 2022 年底。」

可口可樂 (KO-US) 週五上升 1.08%，收 56.24 美元，創 52 週新高點紀錄。該股今年迄今上漲 2.8%，過去 12 個月漲幅更達 14.8%。由於可口可樂從 4 月公布的近期財報中得到提振，《巴倫周刊》將其評為 2021 年最愛股票。

根據 Mohsenian 的計算，華爾街分析師平均預計可口可樂在今明兩年僅能彌補 2020 年銷售額損失的 35% 左右，遠低於消費者產品同業平均能彌補 70% 至 80% 的比例。

「這似乎太低了，尤其是在可口可樂第一季創造出營收遠高於共識預期的結果後。」他認為該公司第一季營收與 2019 年的營收水準基本一致。

但可口可樂並非只靠疫情結束就提振股價。Mohsenian 表示，投資者低估了可口可樂在成本和執行層面重組後帶來的收益，這些變化將提高未來的利潤率。

畢竟，靠著產品創新和價格調漲，可口可樂在疫情爆發前就已經實現了強勁的內部營收成長。該分析師表示，隨著全球恢復到更正常的狀態，這趨勢將再次上升。他認為，可口可樂的股價還有上漲空間，因為該股的本益比仍遠低於大型消費必需品同業的本益比。