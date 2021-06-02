宏遠證首次無擔保轉換公司債承銷價117.8元 6/11掛牌

宏遠證 (6015-TW) 發行國內首次無擔保可轉換公司債 (代號 60151) 競價拍賣案，今 (2) 日上午開標並全數拍賣成功，本次以美國標決定競拍得標價格，最低得標價為 114.7 元，最高得標價 151.3 元，得標加權平均價格為 117.8 元，將作為本次可轉債公開承銷價。

宏遠證此次發行國內首次無擔保可轉換公司債共 7 億元，每張發行面額 10 萬元整，共發行 7000 張，可轉換公司債轉換溢價率為 102%，轉換價格訂為 19.6 元，發行期間 5 年，6 月 11 日將在櫃買中心掛牌。

宏遠證指出，本次合格投標數量 21079 張，高於總承銷數量 7000 張，超額認購達 3.01 倍，市場反應熱烈。

宏遠證近年積極拓展經紀、承銷業務，去年完成 IPO 和 SPO 主協辦案件共 34 件，總承銷金額約 51 億元，包括主辦華新科 (2492-TW)、碩天 (3617-TW) 等大型可轉債募資案件，近期也首度完成欣興 (3037-TW)50 億元普通公司債主辦承銷。

而在經紀業務方面，宏遠證於 2 月受讓花蓮光隆證券，目前全台共有 10 個營運據點，正積極發展數位金融服務。