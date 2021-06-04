美股散戶最新狙擊對象：電動卡車新創Workhorse

近日美股 Reddit 散戶概念股表現活躍，除了行情像雲霄飛車般的 AMC (AMC-US)，Reddit 散戶近日也持續買入一間早已陷入財務困境的電動卡車新創公司 Workhorse (WKHS-US)，短短三個交易日之內，就推高了 WHC 股價 58%。

Workhorse 週四 (3 日) 一度飆升 59%，最終收漲 28%，創下自 1 月 26 日以來的最大單日漲幅。

WKHS 股價日線走勢圖 圖片：anue 鉅亨

由於去年特斯拉股價強漲，促使華爾街紛紛在市場上尋找「下一個特斯拉」，當時就令仍處於預備生產階段的 Workhorse 股價一度飆升，但今年隨著許多傳統車廠宣布進軍電動車，故也使得電動車的狂熱交易情緒隨之減緩。

據 S3 Partners 數據顯示，Workhorse 目前空頭規模約佔在外流通股數的 48%，這可能吸引了 Reddit 散戶打算重現去年軋爆 GME 空頭的場景。

據 Zerohedge 彙診羅素 2000 指數中最被做空之股票 (Most Shorted Stocks) 數據顯示，目前榜上排名第一的正是 Workhorse，緊跟其後的是 IGM Biosciences (IGMS-US)、GTT Communications (GTT-US)。

據 Workhorse 第一季財報顯示，第一季僅交車 6 輛電動卡車，營收為 52 萬美元，大幅低於市場預期的 233 萬美元，第一季稅前息前折舊前攤銷前利潤 (EBITDA) 則報 -1.527 億美元，市場預期為 -1670 萬美元。

同時 Workhorse 也在第一季財報中下修全年產量預估，自 1800 輛下修至 1000 輛，原因是供應鏈缺貨問題持續難解，Workhorse 並預計 2021 會計年度毛利率將仍是負值，估計要等到 2022 會計年度毛利率才能翻正。

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