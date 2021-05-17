外資掃貨334億 散戶反而在倒貨？

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美股連漲兩天，道瓊收復所有均線，緩解通膨的疑慮。台股上週大跌 1457 點，今 (17) 日早盤原本將反彈，但疫情升級單日確診人數可能再升高的預期，拖累大盤最後又大跌近 500 點。

就線論線，大盤半年線失守，上週低點 15165 也一度跌破，未來萬五若守不住，最壞狀況是回測到年線 14000 點。而現在跌越多，未來上漲的空間就會越大，試問如果再回到去年 3 月疫情爆發，當時在沒有疫苗也無解藥的情況下，大盤從 11500 點大跌 3000 點到 8500 點，後來大漲翻倍到萬七，投資人如果認為當時大跌是千載難逢的好機會，那這次何嘗不是呢？何況這次已經有了疫苗與解藥。

但要危機入市說起來簡單做起來很難，上週上市櫃融資連續 4 天共銳減近 500 億，今天外資大買上市股票近 330 億，投信也買超 10 億，那今天大跌近 500 點又是誰砍出股票就不難猜了。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，國內疫情雖然升級，總確診人數達 2017 人，台股這波跌幅竟然達 13%，不知情的還以為台灣疫情比印度嚴重。因為單日確診就達 30 萬人的印度，股市波段下跌幅度才 7%；與台股產業結構類似的韓國，確診人數達到 13 萬人，這波也只跌 6%；最新疫情再度爆發的新加坡，人口密度更勝台灣，實施最嚴密的封城政策，波段跌幅也只有 5%。而台股竟然大跌 13%，不是超跌是什麼呢？

另一方面，台灣製造業七成以上外銷，美國與中國是兩大出口市場，除非美中疫情又失控，否則國內疫情升級，實質衝擊只限內需服務業，例如百貨、飯店與餐廳等。但今日卻不分產業，上市櫃接近 400 家跌停板，可見殺盤的真兇是恐慌。而單日確診數身升高是恐慌的原因，何時確診人數見到高峰，就是行情大反攻之時。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，這波有很多股票都大跌三到四成，手中有現金的人會是未來贏家。不管電子或傳產都有好股票跌深，但若同樣是業績好股，比的就是籌碼。

例如，貨櫃三雄今年 EPS 都上看 25~30 元，但萬海 (2615-TW) 這波回檔就相對抗跌，因為融資餘額僅 1.9 萬張，融資使用率更只有 3.5%；陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 融資餘額及使用率都高出很多，在運價持續看漲的情況之下，籌碼相對穩定的股票，未來反攻速度會比較快。

又例如鋼鐵股中鴻 (2014-TW) ，每日成交張數達 10~20 萬張，但融資餘額才 4.5 萬張，上週中鋼再度調漲 6 月盤價，第二季鋼鐵獲利優於第一季的趨勢確立，但鋼鐵股價卻反向下跌，除了疫情的影響，中國官方出手打壓鋼價也是原因。

不過，美國與中國大推基礎建設，下半年估計鋼價是易漲難跌。今年 1 月底中國官方也出手打壓過運價，但後來運價指數還是持續創下新高。貨櫃三雄當時也跌回到季線，利空反而出現買點，後來股價大漲 1 倍。這次鋼鐵股是否又是人棄我取的好機會呢？值得留意

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