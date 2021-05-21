羅賓漢推IPO Access平台 首開散戶IPO入股先例

美國線上交易平台羅賓漢（Robinhood）周四（20 日）公布新平台 IPO Access，散戶投資人有機會在公司 IPO 時購買股票，讓 IPO 購股不再是華爾街金融機構的專利。目前該平台細節尚未定案，將在未來幾周開放。

羅賓漢在部落格的貼文中寫道：「大多數 IPO 股份通常是給機構或富裕投資人。不過在推出 IPO Access 後，羅賓漢平台的一般用戶將有機會以 IPO 價格入股。」

羅賓漢將與華爾街的投資銀行合作，替散戶投資人保留投資配額。羅賓漢表示，新平台會對所有用戶開放，沒有任何帳號限制，也計畫列出一系列 IPO 公司清單，方便平台用戶認購。

雖然羅賓漢尚未定調新平台發行方案，不過生產手術衣、口罩、面罩的 FIGS 公司周四，表示將會保留 IPO 發行 2,250 萬股中 1% 給羅賓漢的平台用戶入股，成為首家向散戶開放 IPO 購股的公司。

此外，雜貨配送平台 Instacart、巴西的數位銀行 Nubank、電動車製造商 Rivian 等好幾家大公司計畫在今年下半年上市。

華爾街大型機構投資人與基金歷來是參與 IPO 的第一順位，除了因為分配股票的投資銀行往往比較容易在只有少數人參與時安排股票配額，也因為投資銀行需要讓這些財力雄厚的客戶滿意，以贏得其他業務。

這使得大多數散戶投資人別無選擇，只能等新公司股票在交易所開始交易時才能購買，但通常這也意味著需要花更高的價格才得以入股。Dealogic 提供的數據顯示，去年美國期業上市首日平均漲幅為 36%。

如果羅賓漢所開的先例在未來被廣泛採用，將會是矽谷科技公司顛覆傳統的一大步。這些科技公司一直以來都在試圖削弱華爾街大型機構對公司發行 IPO 的鐵腕控制。