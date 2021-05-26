〈美股熱門股〉散戶回歸迷因股GameStop、AMC起飛 莫德納疫苗對青少年有效股價漲逾3%

散戶再度號召軋空，迷因股 GameStop、AMC 齊揚

Reddit 論壇上傳出 GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US) 做空消息後，散戶再次集結買進，周二（25 日）兩檔分別大漲 16.34% 與 19.96%，迷因股再次起飛。

近期迷因股又再度躍上檯面，GameStop 股價在 5 月上漲逾 25% ， AMC 更飆漲超過 60% ，這兩家公司運用龐大的網路散戶支持下發行新股，償還巨額債務負擔。

莫德納青少年疫苗成果告捷，上漲 3.1%

藥廠莫德納（Moderna）(MRNA-US) 周一表示新冠疫苗對青少年有效性達 93% 至 100%，計畫在下個月向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，消息一出股價漲 3.1% 至每股 169.26 美元。

這是繼輝瑞 (PFE-US) 後第二款對青少年有保護效力的疫苗。莫德納也表示，一旦通過 FDA 授權，下半年將會增加國高中生的疫苗數量。

莫德納執行長 Stephane Bancel 說：「mRNA-1273 在預防青少年感染新冠病毒有卓越成效，鼓舞了整個研究團隊，未來也繼續盡心力幫助結束新冠疫情。」

摩根大通看好加密貨幣前景，Coinbase 上漲 7.6%

摩根大通看好加密貨幣前景，周二給予加密貨幣交易平台 Coinbase(COIN-US) 增持評等，激勵該股大漲 7.6% 至每股 242.41 美元。

摩根大通分析師 Kenneth Worthington 認為加密貨幣市場是持續成長的，看好 Coinbase 能從中受惠，目標價訂在 371 美元，低於平均目標價 381 美元。

不過瑞穗銀行分析師 Dan Dolev 表示，近期比特幣價格崩跌以及加密貨幣估值下降，下半年交易量恐怕更加疲軟，預估冬季銷售量會下降 15% 至 20%，因此給予中性評等並將目標價從 315 美元下調至 225 美元。